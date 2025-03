'Oscar' do mercado erótico homenageia Cadillac e Silvetty Montilla

Em seu 10º ano, o Prêmio Mercado Erótico anunciou os favoritos do setor na noite de ontem (20), no espaço High Eventos em São Paulo.

O que aconteceu

30 troféus foram entregues em categorias diversas. Em parceria com a Playboy Brasil, Paula Aguiar, criadora do prêmio, se emocionou no palco, "Apesar das dificuldades de organizar uma celebração como esta, fico muito feliz de ver o como esse mercado aumenta a cada ano", disse.

Paula Aguiar, criadora do UOL Prêmio Mercado Erótico e Playboy Imagem: Keiny Andrade/UOL

Madame Fermans, dominadora profissional e criadora de conteúdo, e Casper, marido e sub da dominadora. Imagem: Keiny Andrade/UOL

O evento reuniu celebridades do mundo fetichista. Marcaram presença criadores de conteúdo Madame Fermans e seu marido e submisso, Casper, e o vencedor do último Mister Fetiche 2025, Renan Alves, além de empresários do ramo. A ganhadora do prêmio de melhor marca de cosméticos, INTT, revelou uma parceria com a atriz Deborah Secco. O novo produto será lançado na feira Íntimi Expo 2025, que acontecerá do dia 21 a 23 de março, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

O tapete vermelho recebeu a estrela de filmes adultos. Emme White, a Audilene Lima, criadora de conteúdo adulto e sexologa, Mel Fire, atriz e fundadora da produtora de filmes Fire, Heitor Werneck, ativista, criador de conteúdo e um dos responsáveis pela Parada Gay de SP, Agatha Ludovino, atriz e criadora de conteúdo adulto e o ator, músico e apresentador Nego Catra, marcaram presença.

Mel Fire, atriz e fundadora da produtora Fire Imagem: ATENCAO: PROIBIDO PUBLICAR SEM AUTORIZACAO DO UOL

Destaque da noite ficaram para quem trilhou o caminho até aqui e abriu as portas para as discussões sobre sexualidade, como Rita Cadillac. Ganhadora do prêmio de Símbolo Nacional da Sensualidade, Rita Cadillac, 70.

São 50 anos trabalhando como dançarina, atriz, apresentadora e, desde a pandemia, também como criadora de conteúdo em plataformas. Fico feliz em receber esse reconhecimento. Rita Cadillac

Silvetty Montilla foi homenageada por sua trajetória LGBTQIAP+. A drag queen, que enfrenta um momento delicado de saúde, subiu ao palco para receber seu prêmio com tiradas de humor que são sua marca registrada, e agradeceu ao público por acompanhá-la há tantos anos.