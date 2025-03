Renata coloca Aline, Diego, Delma, Vini, Vitória e Daniele na Mira do Líder

Líder da semana no BBB 25 (Globo), Renata colocou 6 brothers em sua Mira no programa ao vivo de hoje. Ela indicará um deles ao 10º Paredão no próximo domingo.

BBB 25 - Enquete UOL: quem a Líder Renata vai indicar ao Paredão? Resultado parcial Total de 33 votos 51,52% Aline Daniele Diego 21,21% Joselma 9,09% Vinícius 18,18% Vitória Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 33 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

O que aconteceu

Solicitada por Tadeu, Renata apontou os 6 participantes em sua Mira. Ela escolheu Diego, Daniele, Aline, Vinícius, Vitória e Delma.

Renata justificou suas escolhas. "Não é novidade pra ninguém que a casa está dividida, então vou dar as pulseiras pro pessoal do Anos 50."

No próximo domingo, ela colocará algum dos brothers diretamente no Paredão.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas