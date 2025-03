Marco Pigossi comenta cenas de nudez e sexo gay em novo filme, 'Maré Alta'

Marco Pigossi, 36, falou sobre o desafio de gravar cenas de nudez e sexo gay para seu novo filme, "Maré Alta", que estreou ontem nos cinemas brasileiros.

O que aconteceu

No longa norte-americano, o ator interpreta Lourenço, imigrante brasileiro nos EUA que descobre a própria sexualidade em meio a um romance com o enfermeiro Maurice (James Bland). "Ele teve violência bruta em outras experiências sexuais e com o Maurice ele descobre o que é intimidade, conexão verdadeira, o que é o toque", explicou ele, em entrevista ao Gshow.

Filmar cenas eróticas com outro ator para "Maré Alta" não representou um desconforto xtra para Pigossi. "Foi minha primeira cena íntima com outro homem, mas é a mesma coisa [que filmar cenas quentes com atrizes], um entrelaçado entre corpos. E também se está cercado por 80 pessoas. Nos Estados Unidos, o sindicato exige um coordenador de intimidade, pessoa que vai te ajudar e te colocar em posições que pareçam, mas não sejam."

Ele também é só elogios ao ator James Bland, 39, que vive seu par romântico na história. "Tive um parceiro brilhante. Nós nos conhecemos pouquíssimo tempo antes, tivemos pouco tempo de preparo, ensaio, e ele entendeu o amor que a gente tinha por essa história. Ele se conectou muito com o personagem - que passou por situações por que ele também passou - e abraçou esse filme com muito amor."

Não obstante, Pigossi admite que temeu a reação do público que o conhece das novelas ao vê-lo em "Maré Alta". "Assistindo pela primeira vez aqui no Brasil com o público que me conhece, eu pensei: 'Meu Deus! Como eu tô nu'. Confesso que depois assistindo me deu nervosismo, muita cena íntima. Mas são cenas bonitas, celebram a intimidade e ajudam a contar uma história fundamental para a trama."

O longa é dirigido pelo cineasta italiano Marco Calvani, 44, com quem Pigossi se casou em setembro do ano passado. "Foi uma descoberta, uma parceria. A gente fala que é nosso primeiro filho. Cuidamos desde a ideia até a concepção e deixou a gente ainda mais unido."