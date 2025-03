Lumena celebra ano novo astrológico completamente nua em novo ensaio

Lumena, 33, compartilhou fotos em seu perfil do Instagram.

O que aconteceu

A ex-BBB celebrou a entrada do signo de Áries com um ensaio em que aparece completamente nua. "O Sol entrou em Áries, inaugurando o ano novo astrológico e trazendo toda a intensidade que só nós, arianas, sabemos carregar. Ser de Áries é viver no fogo da paixão, da coragem e da impulsividade. É ter a alma inquieta, o coração acelerado e uma vontade incansável de fazer acontecer", refletiu.

A influenciadora continuou: "Mas também é se perder nas próprias exigências, ser sua maior crítica, sentir na pele o peso de querer sempre mais, de não aceitar menos do que o extraordinário. Áries não sabe esperar, não gosta de meio-termo e vive no limite entre a força e a vulnerabilidade".

Ariana, nascida no dia 18 de abril, ela finalizou: "Eu me vejo nesse signo o tempo todo — nos desafios, nas dores e, claro, nas delícias de ser intensa, determinada e dona da minha própria jornada. Hoje começa o nosso ciclo, e que ele venha com renovação, aprendizados e, acima de tudo, liberdade para ser quem somos, sem medo e sem freio!".