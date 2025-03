Luigi Baricelli lembra sucesso na 1ª fase de Malhação: Pegou todo o Brasil

Luigi Baricelli, 53, comemorou a chegada ao Globoplay da primeira temporada de "Malhação" (1995), um de seus primeiros trabalhos na TV.

O que aconteceu

O ator recordou o sucesso do projeto no período em que foi ao ar originalmente pela telinha. "Foi muito forte. Tinha lugares onde a gente não conseguia sair na rua, e, às vezes, precisávamos andar com seguranças por causa da multidão. A receptividade foi incrível, uma coisa nova que pegou o Brasil inteiro. É bacana que agora as pessoas de outra geração possam ver a primeira geração de 'Malhação'", ponderou ele, em entrevista ao jornal O Globo.

Ele interpretou o vilão da narrativa, Romão, que tentava roubar a mocinha Isabella (Juliana Martins) do galã Héricles (Danton Mello). "Teve todo um preparo. Comecei a fazer aulas de jiu-jitsu [para o personagem, que lutava a modalidade]. O elenco se tornou muito unido, uma família incrível. Fiquei praticamente cinco anos na série, era como se estivesse fazendo várias novelas em uma só. Foi uma experiência incrível."

Atualmente, Luigi vive nos Estados Unidos, onde trabalha como investidor imobiliário. "Investir no setor imobiliário nunca dá errado. Sempre vai haver alguém querendo morar, e o que oferecemos é um produto de alto padrão. Não tem erro. Além disso, o mercado subiu bastante, então estamos com uma boa lucratividade."

Longe das novelas desde "Insensato Coração" (2011), ele admite ter vontade de voltar a interpretar - e estar aberto a propostas para isso. "Depende de um convite. Estou há muito tempo afastado, mas dá saudade. Tendo algo planejado, tudo se resolve."