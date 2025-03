Kaysar admite ter coleção de vibradores: 'É bom, né?'

Kaysar Dadour, 35, admitiu ter uma coleção de vibradores em sua casa.

O que aconteceu

O ex-BBB desconversou, entretanto, ao ser questionado sobre de que maneira 'usufrui' desses objetos. "Que história é essa de colecionar vibrador?", questionou Daniela Albuquerque, 42, ao sírio, em seu programa Sensacional (RedeTV!). "É bom, né?", reagiu o convidado, rindo constrangido. "Deve ser, para ter tantos... O que você faz com eles?", quis saber a apresentadora. "O que uma pessoa faz com vibrador geralmente?", limitou-se a responder ele, aos risos.

Kaysar explicou que sua coleção, na verdade, contempla outros brinquedos sexuais além dos vibradores. "É uma malinha especial, que tem várias coisas além de vibradores. Tem algemas, um monte de coisas."

Ele reclamou de já ter perdido trabalhos por falar abertamente sobre sexo. "Da última vez que abri minha boca [sobre esse assunto], deu tão ruim. Hipocrisia pura! Falei um negócio de sexo, tão espontâneo, e teve uma empresa que não fechou trabalho comigo [por conta disso]."

Kaysar afirmou conhecer famosos que se drogam, mas posam de conservadores em público para não se queimar com o mercado. "Conheço muita gente famosa que usa cocaína, mas, diante da câmera, são as pessoas mais saudáveis do mundo. Eles fecham publicidade porque a vida deles é uma margarina. [Mas] quando me abro [sobre sexo], parece que o povo me crucifica!"