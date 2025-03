Fora do BBB 25, Gracyanne se choca com preço do ovo: 'Não tenho culpa'

11ª eliminada do BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa usou suas redes sociais para comentar a alta do preço dos ovos.

O que aconteceu

A influenciadora fitness publicou uma foto diante de uma sessão de ovos em um mercado. "Venho por meio deste dizer que eu não tenho culpa desse preço dos ovos, hein!"

Fui fazer o primeiro passeio fora da casa, no mercado, e até eu tô chocada. Gracyanne

Mais cedo, Gracyanne também revelou que já voltou a sua rotina diária de alimentação. Ela contou voltar a consumir 40 ovos por dia.

