Gracyanne Barbosa retoma rotina de comer 40 ovos por dia após BBB 25

Fora do BBB 25, Gracyanne Barbosa retomou sua rotina de comer 40 anos por dia. Ela comemorou nas redes sociais nesta sexta-feira.

O que aconteceu

Gracy compartilhou um vídeo na manhã de hoje em que aparece em seu carro. "De volta à vida 'normal', com meus ovinhos", escreveu.

Ela explicou que estava um pouco distante das redes por conta da correria após a eliminação. "Mas queria sempre agradecer o carinho de vocês".

Gracy também comentou sobre o jogo, e disse que continua acompanhando o programa. Ela contou que está feliz que Renata venceu a liderança e um apartamento novo, como parte de uma ação promovida pelo BBB. "Quase todo mundo já garantiu sua casa própria, e eu estou garantindo meu ovinho aqui. Bom dia e bora treinar".

