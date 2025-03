Dose dupla: Gracyanne Barbosa participará do próximo Fantástico

11ª eliminada do BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa aparecerá em dose dupla na programação da Globo no próximo domingo.

O que aconteceu

Além de participar do Domingão com Huck, a ex-sister também estará no Fantástico. A informação foi confirmada pela equipe da musa fitness por meio de suas redes sociais.

O perfil compartilhou uma foto de bastidores e contou a novidade. "Adivinha quem vai estar no Show da Vida desse domingo? Foto da Gra direto dos bastidores da gravação com a Renata Ceribelli."

Gracyanne foi eliminada na última terça-feira. Como de costume, a influenciadora também já participou do Bate-Papo BBB e do Mais Você.

Advinha quem vai estar no @showdavida desse domingo? ❤️✨



Fotinha da Gra direto dos bastidores da gravação com a @renataceribelli!#BBB25 #EquipeGra pic.twitter.com/cLBOcV2xS0 -- Gracyanne Barbosa 🥚 (@GraOficial) March 21, 2025

