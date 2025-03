Fim de semana tem 'festival' de mulheres nos palcos e em turnês gringas

A habitual presença de artistas internacionais na programação é alternada, neste fim de semana, com forte participação feminina na agenda de shows. Ao mesmo tempo em que Mudhoney, Garbage e L7 rodam por capitais, palcos de várias cidades recebem dez cantoras e dois grupos formados por mulheres.

O que vai acontecer

Pitty canta em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente na sexta e no sábado. Na sexta, em São Paulo, tem shows de Gabi Melim, Jup do Bairro e da banda The Mönic.

O sábado está ótimo para quem gosta de ouvir vozes femininas ao vivo, em três capitais. São Paulo recebe Alcione, Simone, Zizi Possi, Clarice Falcão e o grupo Fat Family. No mesmo dia, Tiê faz show no Rio de Janeiro e Paula Toller em Porto Alegre.

Rock

O comboio gringo é representativo da safra final dos anos 1980/início dos 1990 do rock norte-americano. Um dos nomes fortes da cena grunge, o Mudhoney toca no Cine Joia, em São Paulo, na sexta. Depois, a banda do cantor e guitarrista Mark Arm, conhecida por 'Touch Me I'm Sick', um dos clássicos do gênero, se apresenta no Circo Voador, no Rio, no sábado; e na Autêntica, em Belo Horizonte, no domingo.

Shirley Manson, do Garbage, e Mark Arm, do Mudhoney; as bandas fazem turnê pelo Brasil Imagem: Getty Images

Conhecido por hits como 'Only Happy When it Rains' e 'Stupid Girl', o Garbage vem com a companhia do L7, banda formada em 1985 que estourou em 1992 com o clássico 'Pretend We're Dead'. O L7 abre as noites, em três cidades.

A turnê começa no Rio, na sexta, com show no Sacadura. Daí tem São Paulo, no sábado, no Terra SP; Curitiba no domingo, no Ópera de Arame.

Veja tudo que tem

Sexta

Mudhoney - Cine Joia (São Paulo)

Março Maldito (Sodom, Bewitched e outros) - Carioca Club (São Paulo) ESGOTADO

Pitty - Espaço Unimed (São Paulo)

The Mönic - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Jup do Bairro - Sesc Pompeia (São Paulo)

Garbage e L7 - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Hot Mulligan - Basement (Curitiba)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Castelli Master (Uberlândia - MG)

Francisco, el Hombre - Opinião (Porto Alegre)

Boca Livre - Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre)

Angra - Espaço Armazém (Maceió)

Stefano - Rex Bar (Maceió)

Sexta e sábado

The Reign of Kindo - La Iglesia (São Paulo)

Sexta, sábado e domingo Festa da Cidade (Ana Castela na sexta; Fernando e Sorocaba no sábado; e Israel e Rodolffo no domingo) - palco no centro da cidade, próximo ao shopping São José (São José dos Pinhais - PR) GRÁTIS

Sábado

Garbage e L7 - Terra SP (São Paulo)

Sadness and Pain Festival (Sirenia e outros) - Vip Station (São Paulo)

Hard 'n Heavy Party (Ted Poley, Midnite City e Chez Kane) - Manifesto (São Paulo)

Hot Mulligan - Hangar 110 (São Paulo)

Kisu - Rooftop K-Square (São Paulo)

Sudarshana - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Simone - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Clarice Falcão - Casa Natura Musical (São Paulo)

BNegão - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Sirenia - Mirage (Limeira - SP)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Arena Nicnet (Ribeirão Preto - SP)

Mudhoney - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Pitty - Fundição Progresso (Rio de Janeiro)

Tiê - Blue Note (Rio de Janeiro)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Arena do Grêmio (Porto Alegre)

Paula Toller - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Um Festival (Paralamas do Sucesso, Raimundos, Detonautas, Nando Reis e CPM 22) - Goiânia Arena (Goiânia)

Blitz - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Alceu Valença - Palácio das Artes (Belo Horizonte)

Angra - Ginásio Constancio Vieira (Aracaju)

Stefano - Che Music Bar (Aracaju)

Sábado e domingo

Alcione - Espaço Unimed (São Paulo)

Antônio Nóbrega - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Fat Family canta Tim Maia - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Sábado e dia 29/3

Zizi Possi - Blue Note SP (São Paulo)

Domingo