Filha de Gene Hackman pede que cachorro seja enterrado com Betsy Arakawa

Gene Hackman, Betsy Arakawa e um cachorro foram encontrados mortos no dia 26 de fevereiro.

O que aconteceu

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé divulgou hoje uma filmagem que mostra a conversa por telefone entre as autoridades e Elizabeth, filha do ator. A gravação foi feita por meio das câmeras corporais dos policiais, de acordo com o TMZ.

No vídeo, é possível ouvir o pedido de Elizabeth para que o cachorro seja cremado no abrigo de animais do condado e seus restos mortais sejam enterrados com Betsy. A filha de Gene Hackman ainda pede que a coleira seja gentilmente guardada.

Em outro trecho, os policiais falam com o zelador do complexo em que o casal morava. Durante a conversa, o homem fica visivelmente emocionado ao perceber que não veria mais Gene e Betsy.

O cachorro foi encontrado morto dentro de uma caixa de transporte, usada após ser levado ao veterinário. O casal ainda tinha outros dois cães, que foram encontrados vivos na propriedade. De acordo com o delegado, eles serão realojados com a família.

Há algumas semanas, as autoridades divulgaram que Betsy Arakawa teria morrido no dia 11 de fevereiro, uma semana antes de Gene Hackman. De acordo com imagens de segurança e movimentações online, as últimas atividades da pianista foram registradas até às 17h15 daquele dia.

A causa da morte do ator foi devido a uma grave doença cardíaca, além do Alzheimer, que foi considerado um fator contribuinte significativo. O ator vencedor do Oscar tinha 95, enquanto Bete Arakawa tinha 65.