Esposa celebra 16 anos de casamento com Bruce Willis: 'Amor de uma vida'

Emma Heming, 46, está celebrando hoje 16 anos de casamento com Bruce Willis, 70.

O que aconteceu

A modelo compartilhou nas redes sociais um texto em homenagem ao ator. "Hoje completo 16 anos com o amor de uma vida. Compartilhamos picos monumentais e quedas devastadoras, e, através de tudo isso, construímos algo eterno. Sou profundamente grata por cada capítulo que vivi com ele - e por todos os que continuaremos a escrever, na nossa linguagem de amor incondicional", escreveu ela, no Instagram.

Bruce Willis e Emma Heming são casados desde 2009. Os dois são pais de Mabel, 13, e Evelyn, 10. O ator tem outras três filhas, de uma união anterior com a atriz Demi Moore, 62.

O casal enfrenta um momento delicado desde que Bruce foi diagnosticado com demência frontotemporal. Ele descobriu a doença em fevereiro de 2023, como um desdobramento do distúrbio de linguagem chamado afasia, detectado no início de 2022.