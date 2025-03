Ellen Pompeo sobre personagem real: 'Devo acreditar que ela está certa'

A história de Natalia Grace se tornou um caso de muito sucesso, principalmente por sua trama complexa e quase surreal. Agora, ela é retratada em "Uma Família Perfeita", nova série do Disney+, estrelada por Ellen Pompeo ("Grey's Anatomy") .

Qual a história real?

A trama começa em 2010, quando uma criança ucraniana —Natalia— foi adotada por Kristine e Michael Barnett, que já tinham três filhos biológicos. Em pouco tempo, o casal passou a acreditar que Natalia, que tem nanismo, fingia ser uma criança.

A família alegava que ela menstruava, tinha pêlos pubianos, e afirmaram que Natalia Grace representava um perigo para a família: disseram que ela os ameaçou e tentou envenenar Kristine. Em 2012, acreditando se tratar de uma adulta e com a confirmação de um médico, alteraram a data do nascimento da garota, de 2003 para 1989.

Natalia foi declarada uma adulta de 22 anos e deixada pelos Barnetts num apartamento alugado. A história viralizou em 2019, com Kristine e Michael acusados de negligência a um dependente. A defesa do casal, entretanto, alegou que Natalia não seria uma criança, o que os impediria de serem culpados.

Os registros de nascimento de Natalia foram acessado e comprovaram que ela, de fato, nascera em 2003 e era uma criança quando fora abandonada pelo casal. Mesmo assim, eles não foram condenados, e as acusações foram retiradas.

Natalia Grace Barnett teve sua certidão de nascimento mudada Imagem: Reprodução

Complexidade da atuação

Em entrevista a Splash, Ellen Pompeo, que interpreta Kristine Barnett em "Uma Família Perfeita", falou sobre sua personagem, uma pessoa real que também é bastante complexa.

Certamente foi muito gratificante como atriz interpretar um personagem tão complexo e desafiador. Me sinto mais realizada como atriz, pois estava, realmente, procurando fazer algo criativo, para sair do papel que estava interpretando há tanto tempo [em 'Grey's Anatomy', série na qual esteve por 13 temporadas].

Ellen Pompeo

Ellen Pompeo estrela 'Good American Family' Imagem: Divulgação

Para a artista, foi preciso superar o desafio de julgar Krstine Barnett pelos seus atos na vida real. "É muito importante como atriz, para mim pelo menos, tentar manter o julgamento pessoal de lado. Porque no minuto no qual você julga alguém, você não pode mergulhar totalmente no que ele está fazendo."

Pompeo justifica haver a necessidade de "entrar na mentalidade" da pessoa, e acreditar que "ela está correta". "[Preciso acreditar que] esta é a coisa certa a fazer, e não há outra opção correta. Sou justa e todos os outros estão errados. Preciso pensar assim."

Isso não significa, no entanto, que Ellen Pompeo está livre de julgamentos, mas segundo explica, ela espera o trabalho como atriz terminar para então poder ter opiniões.

Ellen Pompeo e Imogen Faith Reid na minissérie 'Uma Família Perfeita' Imagem: Disney+/Divulgação

O mesmo acontece com os colegas de elenco da atriz, e também a produção.

Eu ecoaria o que Ellen disse sobre descartar o que você já achava que sabia. Porque as showrunners [Sarah Sutherland e Katie Robbins] fizeram um ótimo trabalho ao mostrar múltiplas perspectivas. E cada vez que você obtém um ponto de vista diferente, isso muda o que você acreditava.

Dulé Hill, o detetive Brandon Drysdale em "Uma Família Perfeita"

Temos que tentar entender por que cada personagem que escrevemos faz as coisas que faz, e temos que tentar entrar em seus cérebros e encontrar maneiras de fazê-los se sentirem emocionalmente acessíveis, reais e familiares. Isso é sempre como um obstáculo mental, e pode ser muito difícil, mas acho que é nosso trabalho, como escritores, fazer isso.

Sarah Sutherland, showrunner

É difícil. Este caso é um daqueles que você, como ator, precisa focar e pensar: tenho que contar a história. É mais sobre a história do que sobre mim.

Sarayu Blue, quem interpreta Valika na trama

Protagonista

Além de Ellen Pompeo, quem rouba a cena de "Uma Família Perfeita" é a atriz britânica Imogen Faith Reid, que aos 27 anos interpreta Natalia Grace na série. A artista é diagnosticada com nanismo e este foi o seu primeiro papel de destaque.



Imogen entrou na sala dos roteiristas quando conversamos sobre trivialidades, e ela simplesmente manteve um ar frio, que chamou nossa atenção. Quando ela saiu, todos percebemos se tratar de uma estrela em ascensão. Escalá-la para o papel foi crucial para a série e encontrá-la foi um destaque na minha carreira.

Kate Robbins, showrunner