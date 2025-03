Diego reclama de não ser ouvido: 'Importantes são as pessoas que gritam'

Diego Hypolito se queixou de não ser ouvido pelos participantes do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O atleta desabafou na academia com a irmã, Daniele Hypolito, após ser sorteado para fazer as compras de mercado da Xepa com Vitória Strada. Ele afirmou que suas opiniões não são levadas em consideração pelos outros participantes.

Diego: "Dentro da casa são importantes as pessoas que falam alto e que gritam. As pessoas que são imponentes e que, na realidade, são as escutadas. Isso me incomoda muito! A minha personalidade não me faz falar alto. Eu não falo alto nem com quem fala [alto] comigo".

Nesse momento, Guilherme chegou na academia e se juntou a Diego e Daniele. O ginasta continuou sua queixa.

Diego: "Estou falando que, nesta casa, o respeito vem para quem fala alto ou quem é imponente (...). Mais uma vez, no mercado, é óbvio que não foi falado nada para mim. Foi falado tudo para a Vitória. Eu só olho. Vou fazer o quê?".

Guilherme: "Mas você se coloca no poder da palavra ou fica só parado?".

Diego: "Guilherme, eu fui falar uma vez. Se eu sou [ignorado] uma única vez, eu não irei falar de novo".

