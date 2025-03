Diego desabafa sobre postura dos brothers no 'BBB 25': 'Respeito é para quem fala alto'

Em uma conversa com sua irmã, Daniele Hypolito, Diego desabafou sobre a postura de alguns participantes do BBB 25, afirmando que a convivência no reality tem sido marcada por discursos impositivos. "Aqui, todo mundo sabe de absolutamente tudo. Todo mundo é dono de todas as verdades", comentou o ginasta, sem citar nomes.

A conversa aconteceu logo após Daniele relatar um desentendimento com Aline e Vitória Strada sobre as compras do mercado. Segundo a ex-ginasta, ela não se sentiu ouvida pelas aliadas, o que levou Diego a concordar e destacar um padrão na casa. "O que acontece é que, aqui dentro, as pessoas que falam alto e gritam são as que são escutadas. Isso me incomoda muito", refletiu.

Enquanto os irmãos conversavam, Guilherme se juntou a eles e quis saber do que se tratava a discussão. Diego manteve seu ponto de vista e reforçou sua crítica à dinâmica entre os brothers: "Nessa casa, o respeito vem para quem fala alto e quem é imponente".

Ao tentar contar novamente sua versão do atrito com as aliadas, Daniele foi interrompida pelo irmão, que pediu para que ela não fizesse "drama" e evitasse que a situação se espalhasse. Guilherme garantiu que não comentaria nada com os outros participantes.

Diego ainda citou um episódio recente envolvendo as compras da casa. Ele afirmou que foi sorteado para o mercado junto de Vitória, mas que os brothers só debateram as escolhas com a atriz, ignorando sua opinião. "Eu fui falar uma vez e não irei falar de novo", disse o ginasta. Guilherme discordou e afirmou que, em seu grupo, os participantes repetem seus argumentos "o tempo todo" até serem ouvidos.