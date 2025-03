De biquíni, Samara Felippo exibe tatuagens escondidas: 'Apaixonada'

Samara Felippo, 46, compartilhou alguns cliques em seu perfil do Instagram, enquanto aproveita as férias no calor do Ceará.

O que aconteceu

Curtindo um parque aquático com suas filhas, a atriz posou de biquíni em fotos que revelam suas tatuagens escondidas. Nos registros, Samara aparece com uma combinação de um biquíni vinho com uma parte de baixo estampada.

A artista destacou duas de suas tatuagens, sendo uma criança carregada por pássaros e uma coroa de flores que da a volta em sua coxa esquerda. Samara Felippo ainda conta com uma flor no tornozelo esquerdo e a palavra "free" na mão direita. "Apaixonada por minhas tatuagens", escreveu em uma das fotos.

Samara Felippo destaca tatuagens Imagem: Reprodução/Instagram

