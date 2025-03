Após 'Beleza Fatal', Camila Pitanga retorna às novelas da Globo; veja foto

Após o sucesso de "Beleza Fatal" (Max), Camila Pitanga retorna às novelas da Globo em "Dona de Mim", próxima trama das sete.

O que vai acontecer

Na novela que substitui "Volta por Cima" (Globo), a atriz vive Ellen. Ela é uma antiga funcionária da fábrica de lingerie Boaz, que é comandada por Abel (Tony Ramos).

Ellen aparece no dia do casamento do ex-patrão com Filipa (Cláudia Abreu) para cobrar uma dívida de vida. A personagem de Camila Pitanga interrompe a cerimônia com uma bebê no colo.

Todos os convidados observam enquanto a mulher, ofegante, entrega a criança ao seu antigo patrão e relembra a promessa que um dia ele lhe fez. Generoso e correto em suas atitudes, o patriarca decide cumprir a palavra e oficializa a menina como sua filha.

Abel irá criar a pequena Sofia (Elis Cabral), filha biológica de Ellen, como sua herdeira. Sete anos depois, a menina se tornou uma criança que faz de tudo para chamar atenção e deixar todos de cabelo em pé.

Tanta traquinagem não passa de uma forma de chamar atenção: ela se sente sozinha sendo criada em uma casa cercada de adultos. Mas tudo isso muda quando ela conhece Leona (Clara Moneke), sua nova babá.

Clara Moneke, Elis Cabral e Tony Ramos em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Com previsão de estreia para 28 de abril, "Dona de Mim" é uma novela criada por Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A obra tem direção artística de Allan Fiterman, direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro.