Com novo show, Simone se une a músicos jovens para atravessar gerações

Aos 75 anos, Simone vive um momento especial em sua carreira. Depois de celebrar seus 50 anos de estrada com a turnê "Tô Voltando", ela agora segue com um novo show, simplesmente intitulado "Simone".

Com estreia marcada em São Paulo, no próximo sábado (22), o projeto reafirma sua conexão com o passado, mas também apresenta uma artista disposta a se reinventar, acompanhada de uma nova geração de músicos e sendo redescoberta por um público mais jovem.

"Não é o mesmo show que a gente vem fazendo há dois anos. Nove músicas entraram e nove músicas saíram", conta Simone.

O novo repertório traz essa mistura entre o clássico e o inédito, sem abandonar os sucessos que marcaram sua trajetória: "Sempre terá uma 'Yolanda', um 'Começar de Novo'. Não tem como não ter, porque elas são a minha representação."

O show foi planejado com precisão. "A gente tem as três primeiras músicas lindas, juntas, coladas. Eu sempre falo assim, que o show é tipo um avião que decola. O comandante fala: 'Atingimos agora 10.000 pés'. Aí você vai passando pela minha estrada."

Simone no show "Tô Voltando" em 2023 Imagem: Leo Aversa/Divulgação

O público já sente essa energia renovada. Em 2024, Simone se apresentou pela primeira vez no Coala Festival, um dos principais festivais de música brasileira da atualidade. A resposta foi imediata. "Por isso, no dia do Coala, eu abri tocando 'O Tempo Não Para', tocando guitarra. As pessoas não tinham noção que aquelas músicas que eles conheciam tinham sido lançadas por mim."

A nova fase passa pela banda que a acompanha. Ao seu lado estão jovens músicos como Chico Lira (pianista, 26 anos) e Felipe Coimbra (maestro e diretor musical, 29 anos). "Meu projeto com eles não é só um show, eu quero seguir com eles, quero crescer com eles", afirma a cantora.

SERVIÇO

Simone - Ao Vivo

Data: 22 de março de 2025

Horário: 21h

Local: Tokio Marine Hall | Rua Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, São Paulo - SP, 04727-002

Ingressos e mais informações: https://www.ticketmaster.com.br/event/simone-tokio-marine-hall