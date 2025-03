Chico: Bailarinas são as 'Meninas Malvadas' do BBB 25

Renata e Eva estão em uma posição mais confortável nesta semana no BBB 25. A sister venceu a Prova do Líder, e levou sua amiga para o VIP. A participação delas no jogo foi um dos temas do Central Splash de hoje.

Apesar de Renata ter escolhido apenas Eva para seu VIP, Guilherme, Delma e Vinícius também estão na cozinha mais farta da casa como resultado da dinâmica Pegar ou Largar. Chico e Bárbara apontam a ironia.

Isso é engraçado. Porque você tem que lidar com pessoas que são adversárias declaradas, e acho que isso traz muito à tona aquele discurso de: 'Isso é do jogo ou não é do jogo?' [...] A gente gosta disso, vai tendo assunto, vai tendo confusão.

Bárbara Saryne

Renata, durante a madrugada, reclamou que os adversários iriam ter acesso ao seu quarto, dando a entender que os barraria eles do cômodo. Para Chico, isso é uma prova de que elas têm uma personalidade "meninas malvadas", como no filme de 2004 com a famosa personagem Regina George.

Acho que desde o começo, principalmente a Eva e agora a Renata também, elas gostam dessa rivalidade. Acho engraçado quando chamam elas de 'mean girls' [meninas malvadas], porque elas têm isso. Tipo: 'Não se mistura com a gente' [...] Elas são assim

Chico Barney

