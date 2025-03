Renata usa Central do Líder e escuta confissão íntima de sister do BBB 25

No início da tarde de hoje, Renata gastou um dos cards da Central do Líder do BBB 25 (Globo) com o objetivo de ouvir uma conversa sobre jogo do grupo Anos 50.

O que aconteceu

A Líder da semana usou um dos cartões ao ver Diego Hypolito contar votos com o dedo. "Falem do jogo. Vocês estavam falando que eu vi o Diego contando nesse instante."

Na conversa espiada, Delma fez uma confissão íntima. "Daqui a pouco vou fazer um cocozinho, né."

Daniele Hypolito riu na conversa e Aline e Renata também, ao ouvir a confissão no Apê do Líder.

Rindo, Eva lamentou. "Não acredito que a gente gastou um card.."

