Casa de Vidro amaldiçoada? Ninguém que passou por lá venceu o programa

Com estreia no BBB 9, a Casa de Vidro sempre foi responsável por colocar novos — ou resgatar — participantes para o jogo. Neste ano, pela primeira vez, a estrutura foi usada para que um jogador saísse do confinamento, recebesse informações externas e retornasse para a disputa. No entanto, independente da dinâmica, até hoje, nunca um morador que passou pelo "aquário" ganhou o programa. Relembre!

BBB 9

Mayra Cardi passou pela Casa de Vidro no BBB 9 Imagem: Reprodução/TV Globo

A primeira Casa de Vidro foi composta por Josiane, Daniel, Maíra e Emanuel. Os quatro ficaram em uma estrutura montada no shopping e disputaram duas vagas no reality show.

Emanuel e Josiane foram os escolhidos para entrarem no confinamento. O rapaz foi o quinto eliminado do programa, enquanto a sister chegou mais longe, ficando até as últimas semanas, mas sendo a 12ª eliminada.

Ainda nessa edição, na quinta semana, ocorreu uma segunda casa de vidro. A estrutura foi montada no gramado da casa, com apenas dois participantes.

O público deveria decidir se André Cowboy e Maíra Cardi entrariam no jogo. Ambos foram aceitos, mas primeiro foi o sexto eliminado, enquanto a segunda foi a nona a deixar o jogo.

BBB 11

BBB 11: MauMau na casa de vidro Imagem: Reprodução/TV Globo

Alguns anos depois, a Casa de Vidro retornou como forma de repescagem. Cinco participantes eliminados entraram na disputa por uma vaga para retornar ao confinamento.

Maumau foi o escolhido entre Rodrigo, Ariadna, Michely e Igor. Com um grande enredo dentro do programa, visto que o rapaz se relacionava com Maria — a vencedora da edição — ele foi eliminado novamente na 13ª semana.

BBB 13

BBB 13 teve casa de vidro Imagem: Iwi Onodera

Primeira Casa de Vidro realizada em São Paulo, seis participantes disputaram duas vagas no reality. Samara, Kelly, Marcello, Bernardo, André e Kamilla passaram cerca de uma semana morando dentro do shopping.

Marcello e Kamilla foram os escolhidos para entrarem no confinamento. O brother foi o oitavo eliminado da disputa, já a sister saiu no décimo Paredão.

BBB 20

Ivy e Daniel entraram pela Casa de Vidro no BBB 20 Imagem: Reprodução/TV Globo

Quando o jogo já estava em andamento, quatro participantes disputaram duas vagas para o reality show. Os candidatos foram Daniel Caon, Ivy Moraes, Renata Furtado e Daniel Lenhardt.

Ivy e Daniel foram os escolhidos pelo público, levando inúmeras informações externas para os participantes. Mesmo movimentando o jogo, o brother foi o nono eliminado, enquanto a sister foi a 15ª a sair.

BBB 22

BBB 22: Larissa e Gustavo na casa de vidro Imagem: Reprodução/Globoplay

Assim como na segunda vez que apareceu no programa, neste ano, a Casa de Vidro foi montada no gramado. Com o jogo já acontecendo, o público deveria decidir se dois participantes entrariam de fato na disputa.

Larissa e Gustavo receberam a aprovação e foram responsáveis por levar informações — e algumas mentiras — aos participantes. Mesmo assim, a sister foi a sexta eliminada, enquanto o brother durou até a 15ª semana.

BBB 23

Paula e Gabriel, na Casa de Vidro do BBB 23 Imagem: Reprodução/GloboPlay

Antes do reality começar, quatro pessoas disputaram duas vagas no programa. Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel Fop eram os canditados.

Paula e Gabriel foram os escolhidos pelo público. O brother foi o segundo eliminado, mas a sister saiu duas semanas depois, no 4º Paredão.

Ainda naquela edição, aconteceu uma repescagem. Por mais que não tenha sido uma Casa de Vidro, os participantes foram reunidos em um confinamento já no meio do jogo, possibilitando que eles entrassem com muitas informações.

Fred Nicácio e Larissa Santos retornaram para o jogo após a décima semana. O brother foi eliminado no 13º Paredão, enquanto a sister terminou em 4º lugar, sendo a 18ª eliminada.

