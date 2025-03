Bromance e recomeço: Atores falam sobre k-drama 'Seguro para Divorciados'

No dia 31 de março, estreia na Prime Video o drama sul-coreano "Seguro para Divorciados" (The Divorce Insurance), que conta com quatro famosos "Lees" no elenco: Lee Dong-wook, Lee Joo-been, Lee Kwang-soo e Lee Da-hee.

Com plot inusitado, a série mistura comédia, drama e romance de escritório, pois os protagonistas fazem parte de uma empresa de seguros que trabalham com um produto inovador: divórcios.

Considerado por muitos a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém, o divórcio é retratado de uma forma mais leve e os próprios personagens crescem e aprendem durante a trama ao trabalharem com a ideia de colocar preço em uma separação.

Em entrevista a Splash, o elenco explicou que o drama mostra que dá para ser feliz depois do divórcio, desmistificando algo que ainda é tabu na sociedade sul-coreana.

Queríamos contar uma história sobre como você também pode ser muito feliz depois de um divórcio. E há tantas maneiras de se preparar para isso e se preparar para o impacto. Então, em vez de ficarem assustadas ou com medo, queremos apenas que essas pessoas coloquem sua felicidade, suas esperanças e seus sonhos antes das preocupações que têm sobre o casamento." Lee Joo-been que interpreta Kang Han-deul no drama

O elenco revela não ter precisado de muita preparação para os personagens pois o roteiro, por si só, já era excelente. Os quatro são atores experientes e confiaram plenamente um no outro. "E eu tinha total confiança nos meus colegas de elenco, e eu sabia que se eu trabalhasse muito bem com eles e apenas seguisse esse ótimo roteiro, teríamos um ótimo show" disse Lee Dong-wook, que faz o protagonista No Gi-jun.

Os atores reiteram que o principal objetivo do drama é modificar a percepção de que o divórcio é o fim de tudo, que não deve ser algo relacionado apenas a tristeza e infelicidade. "O divórcio pode ser outro começo, um começo para uma vida ainda mais feliz", completou Dong-wook.

O drama ainda tem um toque de bromance entre Dong-wook e Kwang-soo, protagonistas masculinos. "Existe bromance e rivalidade entre nós dois, é uma amizade bem típica da vida real. Somos velhos amigos e acho que todo mundo tem amigos assim", destacou Kwang-soo, que interpreta An Jeon-man.

Ao serem questionados por Splash sobre improvisos e bastidores, Da-hee, que interpreta Jeon Na-rae, entregou que Dong-wook e Kwang-soo adicionaram vários momentos "bromance" entre os personagens, muitos no improviso. "As gravações eram quase como uma guerra de improvisos, e todos começaram a improvisar e falar de improviso. Esse tipo de dinâmica de personagens explodiu e tornou muito mais divertido e emocionante", contou a atriz.

Joo-been completou: "Não posso revelar o motivo neste momento, mas há uma cena em que todos nós vamos ao karaokê juntos e ficamos bêbados.Todos dançaram e cantaram como se estivessem bêbados. E vai ser uma cena muito engraçada. Então eu definitivamente recomendo que vocês confiram".

A experiência dos atores facilita na liberdade e habilidade de improvisação das cenas. Dong-wook reforçou que muitas falas foram improvisadas enquanto filmavam o drama.

A maioria dos atores falava de improviso, tanto em termos de diálogo quanto de gestos. E a questão sobre essas cenas improvisadas é que a pessoa que está improvisando não ri de jeito nenhum. E todo mundo tem que manter a cara séria para garantir que a cena não seja descartada. Então, às vezes, tentávamos fazer um ao outro rir de propósito, porque se alguém ri muito por minha causa, isso me deixa estranhamente orgulhoso. Dong-wook

O drama, que promete ser uma comédia mais do que qualquer outra coisa, terá 12 episódios e vai ao ar entre março e maio pela Prime Video.