Bella Ramsey diz que foi diagnosticada com autismo enquanto gravava 'The Last of Us'

Bella Ramsey falou sobre ser diagnosticada com autismo durante as gravações da primeira temporada de The Last of Us, série da Max. Em entrevista à Vogue Britânica, publicada na quarta-feira, 19, a atriz, que se identifica como não-binária, disse: "Eu já falei sobre neurodivergência antes, mas por alguma razão eu não queria [...] não queria dizer o que era".

A revista explica que a procura por um diagnóstico veio após um dos membros da equipe técnica cuja filha teria autismo apontar que, provavelmente, Bella também teria.

Ela procurou por ajuda psiquiátrica depois da "dica", o que resultou em uma confirmação. "Eu sempre assisti e aprendi por meio das pessoas. Tive que aprender 'manualmente' como socializar e interagir [e isso] também me ajudou com a atuação", conta.

O diagnóstico, descrito pela atriz como "libertador", faz parte da rotina. "Me permite andar pelo mundo com mais 'delicadeza' sobre mim mesma, sobre não conseguir realizar as tarefas diárias que parecem ser fáceis para todos."

Bella vive, na série The Last Of Us, a personagem principal Ellie, junto de Pedro Pascal, que interpreta Joel. A segunda temporada da série terá sete episódios, com lançamento confirmado para o mês de abril.