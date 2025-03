'Faço muita terapia': Bella Campos rebate críticas sobre 'Vale Tudo'

De Splash, no Rio e em São Paulo

Durante a festa de lançamento do remake de "Vale Tudo", Bella Campos, 27, rebateu as críticas por ter sido escalada para interpretar Maria de Fátima, uma das vilãs da novela que estreia no dia 31 de março na Globo.

'Me sinto merecedora'

Autoconhecimento tem sido a palavra de ordem para Bella Campos no atual momento da carreira. Desde o anúncio de sua escalação para viver Maria de Fátima, personagem que foi de Glória Pires, 61, na primeira versão de 'Vale Tudo', em 1988, ela recebe uma chuva de comentários negativos e que demonstram dúvida sobre seu desempenho como atriz.

Bella Campos Imagem: Victor Chapetta/Agnews

Segura e preparada, Bella reforça a luta pela representatividade negra na teledramaturgia. Para a atriz que estreou em novelas em 2022 no remake de Pantanal - no qual também foi bastante cobrada -, a compreensão é de que está no lugar certo.

Eu faço muita terapia. Mas sou uma menina que está ocupando um ambiente que não foi criado para mim. Acho que isso tenho em comum que a Maria de Fátima. Ela quer conquistar um universo que não foi desenhado para ela. Até pouco tempo atrás eu acreditava que esse universo não era possível para mim, mas através do meu trabalho e da minha dedicação estou entendendo que esse universo é sim pra mim Bella Campos

Feedbacks positivos ajudaram a atriz a se perceber merecedora. "Fiz o teste, passei no teste, tive a aprovação de todos os diretores, tive a aprovação da Manu [Manuela Dias], que é a autora. Então eu me sinto merecedora de poder ter a chance de executar esse trabalho", disse Bella.

Personagem com muitas camadas

Em "Vale Tudo", Maria de Fátima quer crescer na vida a qualquer custo. Na atual versão, o sonho da menina é viralizar como uma influenciadora digital, fazendo com que ela caminhe contra tudo o que sua mãe, Raquel, papel de Taís Araújo, lhe ensinou a vida toda. Campos assume que está sendo desafiador viver essa figura tão intensa.

César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

É uma personagem com muitas camadas. Está sendo muito desafiador, porque é uma personagem que demanda muita dedicação, muito estudo, mas eu estou amando fazer. Bella Campos

Na trama, a ambiciosa se une a César, um modelo que faz a falta de ética seu estilo de vida. Com a ajuda do bonitão, vivido por Cauã Reymond, a filha de Raquel parte para a prática de seu plano principal: enriquecer, custe o que custar. Para Bella Campos, César é uma espécie de braço direito da aspirante a "patricinha".