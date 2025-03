Casos sobrenaturais, aparições: os bastidores de 'A Viagem', que volta à TV

Exibida originalmente em 1994, a novela "A Viagem" (Globo) irá voltar às telinhas em maio, no "Vale a Pena Ver de Novo". Com o espiritismo sendo a base da trama, a novela é marcada por episódios considerados "sobrenaturais" pelos atores que fizeram parte do elenco. Confira a seguir.

Casa de atriz 'não ficava em paz'

Em entrevista no "Programa do Bial" em outubro de 2024, Christiane Torloni contou o que acontecia em sua casa durante as gravações da novela. A atriz estava morando em um apartamento em que botões nos quartos acionavam um alerta na cozinha, indicando o cômodo onde o botão havia sido apertado. "Chegava de noite, no começo das gravações, a casa não ficava em paz. Eu estava morando sozinha e ficava apitando 'quarto 1', 'quarto 2'", relatou.

Christiane explicou também que objetos caíam sozinhos na sala. "Eu nunca fui uma pessoa impressionável", disse. "Eu não tinha medo de ficar sozinha, achando que tinha um espírito [na casa]. Não sou assustada, mas [os episódios] não me deixavam dormir."

Incomodada com o que acontecia em sua casa, a atriz contou que entrou em contato com o diretor Wolf Maya. Christiane diz ter questionado se os responsáveis haviam "pedido permissão" para fazer a novela. Segundo Christiane, foi conduzido um encontro para oração. A atriz afirma que os episódios pararam após este encontro ser realizado.

Cartas psicografadas

Ainda durante participação no Programa do Bial, Christiane relatou que recebia cartas de fãs da novela. "A maioria era psicografada. Diziam: 'Fica calma, está tudo bem, esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, vocês estão acalmando as pessoas'", contou.

A atriz disse que não respondia às cartas recebidas, por conta do volume de correspondência enviado a ela. "Eu orava. Essa é a nossa ferramenta."

Relato emocionante em cena de cremação

Lucinha Lins e Christiane Torloni interpretaram as irmãs Estela e Diná. A dupla era muito conectada e tinha uma relação até mesmo telepática. Em uma live durante a pandemia de covid-19, as atrizes relembraram um momento especial durante a gravação, na cena em que Guilherme, irmão de Diná, era cremado.

À época, Christiane morava em Portugal, após a trágica morte de um de seus filhos, em 1991. "Eu estava vivendo fora do país, numa espécie de retiro, porque meu filho tinha morrido há muito pouco tempo. Fui apresentada à doutrina espírita nessa época [...]. Então, 'A Viagem' começou para mim antes. Eu voltei para o Brasil pelo caminho do espiritismo, pois foi a novela que me trouxe", explicou na transmissão. "Quando o personagem do Guilherme morre, e ele é quase um filho dela, e tem a cena da cremação, aquilo foi muito difícil para mim."

Aconteceu uma coisa linda naquela cena: apareceu uma borboleta. Estávamos em um estúdio, um lugar muito frio e fechado. Uma borboleta muito pequenina e amarelinha pousou no caixão, exatamente em frente à Diná, e tivemos que parar a cena. A borboleta voltou umas duas ou três vezes e vinha para ela. Emocionou a todos. Era como uma luz, uma proteção para Christiane naquela cena. Lucinha Lins

Telepatia e imprevistos

Na trama, Estela e Diná se comunicavam por telepatia e compartilhavam sensações. Lucinha Lins relata que, em alguns momentos, as atrizes improvisavam cenas e diálogos. "Eu tive momentos com a Christiane, que independente do que a gente tinha que dizer, ela jogava uma frase que não fazia parte do texto, ou eu mandava para ela. E nós conversávamos e respondíamos uma a outra. Aquilo começava a fazer parte daquela cena. E isso não estava escrito. E mesmo assim, a cena tinha início, meio e fim. Não sei explicar isso direito, mas aconteceram algumas vezes. Foi muito interessante e algo que nos surpreendeu muito", contou em entrevista ao gshow.

Susto no metrô

Guilherme Fontes, um dos protagonistas da novela, assustou os passageiros de um metrô. O ator pegou a condução vestido de Alexandre, o espírito obsessor vilão que interpretava na trama.

Fontes explicou que, na ocasião, não foi bem recebido. "São muitas as histórias de fãs e outras tantas que vivi pessoalmente, como o dia em que resolvi pegar o metrô vestido de Alexandre, todo de preto, e ninguém quis falar comigo. Acho que [os passageiros] pensaram se tratar de assombração mesmo", contou o ator em entrevista ao gshow.

A novela

Escrita por Ivani Ribeiro, a trama tem a vida após a morte como tema central. A história gira em torno de Alexandre (Guilherme Fontes), um rapaz rico e problemático. Após sua morte, sua alma se dedica a tentar prejudicar a vida do irmão Raul (Miguel Falabella), do cunhado Téo (Maurício Mattar) e do criminalista Otávio (Antonio Fagundes).

A revolta de Alexandre aumenta ao ver que Diná (Christiane Torloni), sua irmã mais velha, está apaixonada pelo advogado. Diná, que inicialmente culpa Otávio pela morte do irmão, descobre nele um amor de muitas vidas.

O folhetim de 1994 é um remake da novela homônima exibida pela TV Tupi nos anos 1970. A última reprise de "A Viagem" na TV aberta foi em 2006, também no "Vale a Pena Ver de Novo". Desde então, a novela foi reapresentada apenas no canal Viva.