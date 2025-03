Justin Baldoni processa ex-publicitária por vazar informação a Blake Lively

Justin Baldoni está processando sua ex-publicitária Stephanie Jones e também sua empresa, a Jonesworks, alegando que a ex-funcionária vazou informações privadas "maliciosamente" que levaram ao processo "catrastrófico" movido por Blake Lively. As informações são do PageSix.

O que aconteceu

O diretor alega que teve contrato quebrado e que um "pacto implícito e boa fé" foi violado quando Stephanie Jones, conhecida também como Steph Jones, o processou em dezembro. Hoje, ele apresentou queixa contra a ex-assessora em um tribunal federal de Nova York.

Baldoni afirma que Stephanie agiu pensando em próprios interesses ao favorecer Blake Lively. Segundo o PageSix, Jones teria "incitado drama e discórdia desnecessários", se recusando a seguir instruções, demitindo a ex-assessora Jennifer Abel e "geralmente causando mais problemas do que resolvendo".

Jennifer processa Stephanie junto com Baldoni — os dois são processados pela dona da Jonesworks. Segundo Stephanie Jones, Jennifer roubou documentos privados da Jonesworks e orquestrou em segredo a campanha de difamação contra Blake. O processo ainda afirma que Jennifer estava sabotando o funcionamento da empresa e "roubando" clientes para si.

Conforme o PageSix, Jennifer Avel teria desenvolvido um relacionamento estreito e de confiança com Baldoni, e nomes como Jamey Heath, CEO da Wayfarer Studios, e sua equipe. Isso teria motivado um ressentimento em Jones, que não escondia que Justin Baldoni era um cliente de "baixo prestígio", em oposição a estrelas grandes que ela representa como Tom Cruise, diz a queixa.

No último verão americano, Jennifer deixou a empresa de Stephanie em meio à crise de relações públicas gerada por Baldoni com Lively. Isso teria deixado a dona da Jonesworks preocupada com a possibilidade da ex-funcionária levar seus clientes. Jennifer chegou a sugerir que Baldoni contratasse uma gerente de relações públicas, mas "sabia que Jones ficaria insatisfeita com a recomendação".

O nome sugerido foi de Melissa Nathan, que se juntou a Baldoni e Jennifer na queixa feita hoje. No processo de dezembro, movido por Jones, a ex-responsável pelas relações públicas de Baldoni afirma que tanto Melissa quando Jennifer a difama na indústria.

O novo processo de Baldoni diz que quando Jones descobriu a aliança dele com Melissa, ela teria ficado furiosa e pressionado Jennifer a sujar a imagem de Melissa "como uma demonstração de lealdade". A queixa também relata episódio em que ocorre uma suposta quebra de trégua entre as equipes de Baldoni e Blake. Isso teria levado à demissão de Jennifer em agosto de 2024.

A demissão teria sido "repentina". A queixa diz que Stephanie Jones ameaçou Jennifer, "apreendeu seu celular e a retirou do escritório da Jonesworks em Los Angeles". De posse do telefone, Jones teria vasculhado o aparelho e compartilhado informações confidenciais com a equipe de Blake Lively, diz denúncia.

O advogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, alegou que a ex-funcionária agiu diretamente para "agitar cenários de crise": "É inegável que Stephanie Jones iniciou esta sequência catastrófica de eventos [com Baldoni] violando os mais básicos direitos de privacidade, bem como qualquer confiança remanescente seus clientes".

Ao PageSix, Freedman afirmou que Stephanie Jones possui um histórico bem documentado de conduta "altamente questionável" em seu escritório.

Já a representante de Jones, Kristin Tahler, disse que o processo de sua cliente é baseado em fatos e evidências concretas. Ela falou ao PageSix que o processo aberto hoje "mostra claramente" que Jennifer e Melissa conspirou contra sua cliente para tentar "destruir um negócio que Jones passou décadas construindo".