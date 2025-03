'Fui arrastado, beijei o chão': ator sobre cena violenta de 'Beleza Fatal'

Santiago Acosta Cis, 32, nasceu na Argentina, mas vive no Brasil há seis anos. Interpretando Javier na novela "Beleza Fatal", o ator vê pela primeira vez um trabalho seu ganhar tanta repercussão. Antes com trabalhos voltados ao teatro e séries, ele conta que ficou receoso de fazer uma novela.

Sabia que era uma linguagem diferente, ritmo de filmagem e de atuação diferentes. Mas quando começou a gravar, na hora do meu primeiro 'ação', fiquei encantado. Foi uma experiência muito grata e gostosa de se viver. E foi um grande aprendizado fazer uma novela com pessoas do nível que fizeram 'Beleza Fatal', desde o elenco até a direção, foi uma verdadeira aula. Espero poder fazer mais e mais

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A emoção da primeira novela

Com a novela sendo um sucesso no streaming, Santiago conta como é a sensação de ser reconhecido pela primeira vez na rua. "Eu nunca tinha vivido algo desse tipo antes, então confesso que estou um pouco impactado com a repercussão. Pessoas me param na rua, no mercado, no restaurante".

"Beleza Fatal" também está no ar na Band, o que tem sido uma outra razão para o ator comemorar. "Acredito que é uma forma de democratizar um produto que é a cara do Brasil, esse país ama uma boa novela, o Brasil é uma referência mundial quando o assunto é este. E esse produto poder chegar em lugares onde o streaming não consegue é um ponto mais do que positivo".

Apesar de ter nascido na Argentina, Santiago afirma ser "bastante brasileiro" após seus anos em terras tupiniquins. E pretende continuar trabalhando aqui. "Cuscuz no café da manhã, samba e boteco na sexta, arroz e feijão sempre. Mas ao mesmo tempo, todo dia tiro um momento para tomar meu chimarrão. Eu me sinto, sim, bastante brasileiro, tenho um amor muito grande pelo Brasil, pela cultura heterogênea que habita São Paulo, pela diversidade de pessoas que encontro diariamente. Mas nunca vou perder o meu jeitinho argentino".

Santiago Acosta Cis é Javier em 'Beleza Fatal' Imagem: Rayssa Zago/Divulgação

Os bastidores de 'Beleza Fatal'

Na trama escrita por Raphael Montes, Santiago Acosta Cis vive Javier, professor de dança que se apaixona por Gisela (Julia Stockler). O personagem é um dos poucos bonzinhos em uma história cheia de pessoas com personalidades dúbias ou duvidosas.

Javier faz parte do núcleo leve da novela. A escola de dança é meio que um refúgio, um lugar onde se pode respirar. A construção do Javier partiu desse ponto, ele é um cara calmo, com olhar intenso, que tenta ser um bom ouvinte, um companheiro fiel.

Santiago Acosta Cis

Javier tem ligações importantes com duas mulheres na trama, Gisela e Andréa (Kiara Felippe). Enquanto a primeira é seu par romântico, a segunda é a melhor amiga, a parceira na escola de dança, a força de um para o outro.

Para criar o vínculo entre esses personagens, Santigo contou com uma preparadora de elenco, a partir disso construiu as diferentes ligações de Javier com cada uma delas. "A relação dele com a Andrea mostra um pouco dessa lealdade, desse apoio, sobretudo nos momentos difíceis. Já com a Gisela, foi praticamente amor à primeira vista, algo conectou eles, talvez a fragilidade ou a necessidade de ser valorizada. Na construção desse personagem entendi que o Javier deveria ouvir a voz daquela mulher silenciada por tanto tempo, mas que tinha muito a dizer, e principalmente, a sentir".

Outro personagem decisivo na trajetória de Javier foi Rog (Marcelo Serrado), o marido de Gisela. Uma das cenas mais importantes do professor de dança na novela, é quando ele apanha do vilão no meio da rua.

Apesar de "Beleza Fatal" se passar no Rio, as gravações aconteceram em São Paulo, inclusive a briga entre Javier e Rog. "O Marcelo Serrado já tinha mais experiência com esse tipo de cena, então facilitou o processo, ele foi muito generoso me ajudando. E o mais legal dessa cena foi que ao nosso redor se formou uma plateia para assistir. As pessoas que andavam pelo centro foram se juntando e em um silêncio respeitoso assistiram a cena acontecer. Nunca achei que iria gostar de ser arrastado pelo centro de São Paulo e beijar o chão desse jeito, foi gostoso de se fazer".

Por fim, outra curiosidade dos bastidores é que Santiago não é um dançarino profissional como seu personagem. "Eu nunca me dediquei à dança, nunca quis ser bailarino, mas eu sempre fiz aulas de dança, ou pelo menos tentei [risos]. Acho que a dança é uma das formas de expressão mais visceral que existe, pelo menos para mim. O corpo fala!".