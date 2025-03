Atitude 67 explica projeto 'Sunset Meia Sete': 'Gravamos sem bateria'

A banda Atitude 67 redefine o pagode com uma pitada de rap, reggae e pop, conquistando fãs pelo Brasil e no mundo. Com essa mistura, Pedro Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar e Henrique Regenold lançaram recentemente o álbum 'Sunset Meia Sete', com novos instrumentos de percussão.

Em entrevista aos apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Éric e Pedro explicaram como surgiu o projeto. "A gente tem essa ideia faz anos, que é de tipo assim, desmistificar essa ideia que todo pôr do sol bonito é na praia. O nosso pôr do sol adolescente não era na praia", disse Pedro.

É o horário que é mágico, e você está com as pessoas legais. E todo dia tem um pôr do sol, cara, então a gente gravou o 'Sunset Meia Sete', não foi na praia, foi na Granja Viana aqui. Pedro

Éric contou que o 'Sunset Meia Sete' permitiu que os integrantes da banda pudessem explorar novos sons. "A gente está se permitindo fazer sons diferentes. É o primeiro projeto que a gente faz sem bateria. O nosso baterista que é um multi-instrumentista, ele assumiu a parte de percussão ali e a gente fez."

Ele sugeriu: 'Vamos tirar a bateria'. E aí ficou um som diferente cara, assim, tá gostoso, tá diferente. O 'Sunset Meia Sete' tem essa sonoridade diferente, sem bateria, com algumas percussões [...]. Éric

Pedro ainda falou que se inspirou no Luan Santana para tocar cavaquinho na música 'Vidinha'. "Nesse disco tem uma música que eu toco o cavaquinho durante 30 segundos e depois eu faço uma coisa que eu sempre quis fazer, que o Luan Santana faz com violão, ele joga assim."

Só que tipo a minha estrutura é menor, eu jogo o cavaquinho assim [...] Eu adoro tocar cavaco, eu já tinha gravado violão, mas cavaco foi a primeira vez. Pedro

'Soltamos fogos'

Durante o papo, Pedro contou como começou a relação com Thiaguinho. "A gente tocou em um bar de esporte e o Thiaguinho tava lá. A gente só cantava autoral, ninguém conhecia, mas a gente cantava. Terminou o show e a gente foi conversar com ele", disse Pedro.

Nesse meio-tempo, a gente já tava produzindo algumas coisas no nosso disco. Cantamos a música 'Seu Tom' no estúdio, alguém que tava lá conhecia o Thiaguinho, filmou e mandou pra ele. Aí o Thiaguinho falou: 'Eu vou gravar', aí a gente falou: 'Nossa, que incrível'. Pedro

Pedro disse que a música 'Seu Tom' foi a primeira gravada por um artista grande, e eles comemoraram com fogos. "E ele gravou essa música, a gente ainda não tava próximo. Aí eu lembro que a gente comprou fogos na hora que saiu e pá, explodimos fogos."

'O pagode é a nossa roupa'

Ainda na conversa, Éric disse que eles possuem muitas referências, mas o pagode é o essencial. "Campo Grande é uma terra que é sertanejo, mas a gente respira rock, respira rap, são várias vertentes. Muita referência de fora, então acabou virando uma salada entre nós mesmo de referência."

Então o pagode é a carapuça, a nossa roupa, mas a gente canta rap, canta romântico e todos compões. Todos têm uma caída para escrever histórias, para cantar. A gente sempre gostou de contar histórias verdadeiras nas nossas músicas. Éric

No Tom

No novo programa de Toca, Zé Luiz e Bebé Salvego entrevistam artistas de diferentes vertentes num papo cheio de revelações, lembranças e muito amor pela música. Assista ao programa completo com Atitude 67: