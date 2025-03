Após término, Hariany comenta como era relação com Virginia e Marquezine

Hariany Almeida, 27, falou sobre como era a relação com suas ex-concunhadas Virginia Fonseca, 25, e Bruna Marquezine, 29.

O que aconteceu

A ex-BBB relatou o breve relacionamento que teve com as famosas enquanto namorou Matheus Vargas. As revelações aconteceram em conversa com Kerline Cardoso, no terceiro episódio da websérie Além de Uma Semana.

Por meio da brincadeira "tomo um bronze junto ou deixo torrar no sol", Hariany comentou sobre suas ex-concunhadas. A influenciadora terminou seu relacionamento com o filho de Leonardo em fevereiro deste ano.

Sobre Bruna Marquezine, a ex-BBB garantiu que tomaria um sol. "Pego um sol, com certeza. Quando a gente foi para a fazenda, eu entreguei biquíni para todo mundo", revelando que presenteou a atriz com uma das peças de sua marca.

Já Virginia, ela não poupou elogios. "Pego um sol. Meu Deus, que menina perfeita. Inclusive, ela usa muito meus biquínis. Quando ela posta vira febre", afirmou.