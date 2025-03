Anitta rebate críticas e explica por que cancelou show no Coachella

Anitta, 31, rebateu as críticas por ter cancelado show que faria no Coachella 2025, no próximo mês.

O que aconteceu

Anitta reforçou que cancelou os shows por questões "pessoais inesperadas" e afirmou que não se sente no dever de explicar a motivação. "Eu achei que meus fãs prefeririam que eu tivesse cancelado por outro motivo, quando, na verdade, foi uma escolha nossa — estratégica, de vida e de tudo", disse ela em live nas redes sociais.

Funkeira destacou que já fez muitos shows sem estar bem, mas que não fará mais isso consigo mesma. "Sempre fiz meus shows, mesmo doente, mesmo destruída. Já saí direto do palco para o hospital, a ponto de quase morrer. Mas isso é algo que nunca mais vou fazer".

Ela ainda destacou que o cancelamento não foi "porque quis". "Se eu tivesse cancelado simplesmente porque quis ficar em casa, eu teria esse direito. E, após tantos anos de profissionalismo, espero que compreendam que nunca cancelaria um compromisso sem um motivo válido".

Por fim, a cantora pediu aos fãs que confiem nela. "Espero que, se soubessem o motivo, entenderiam e até concordariam com ele. E, no momento, eu tenho o direito de não compartilhar essa informação".

Anitta faria sua segunda apresentação no Coachella neste ano. A brasileira se apresentou no festival pela primeira vez em 2022 e levantou o púbico com uma playlist recheada de funks.

Coachella não anunciou quem vai se apresentar no lugar de Anitta. Neste ano, o festival vai acontecer nos dias 11, 13, 18 e 20 de abril, na Califórnia, nos Estados Unidos. As atrações principais do evento são Lady Gaga, Post Malone e Green Day.