Aline relembra relação com Diogo e diz que Vilma 'invalidou muita coisa'

Aline, 32, relembrou de seu último atrito com Vilma, 68, quando a estudante de nutrição demonstrou alívio da ex-policial militar estar longe de Diogo Almeida, 40.

O que aconteceu

Durante a madrugada, a sister conversou com Vinícius sobre sua atual relação com Vilma. "O que me pegou foram duas coisas: o primeiro, ela acompanhou tudo de perto [da relação com o ator]. Ainda que ela não tenha visto essa conversa, ela acompanhou tudo aqui dentro".

Aqui dentro, a gente tá restrito de informação e vem algo de forma que acaba influenciando. Mas será que diante de tudo que ela presenciou não cabia uma conversa? Se quisesse... Mas ela invalidou muitas coisas ali! Muitas coisas! Não foi só o jogo. Foram muitas outras coisas!

Vinícius também opinou sobre a estudante afirmar que Diogo Almeida estava muito bem fora do programa. "Ela colocou a gente de ser miserável. Não de ser ruim, de ser miserável. Ela falou pra mim 'vocês tentaram, mas eles estão bem, muito bem' e eu 'graças a Deus, porque nunca desejei o mal de ninguém pra ninguém aqui'".

Aline garantiu que tudo o que fez por Vilma foi de coração. "Não sou eu que vou procurar ela pra conversar, não. E ainda mais da maneira que trato ela aqui, com carinho, com cuidado. Nesse sobe e desce pra ir pra prova, fico com ela na mão pra não tropeçar na prova nos trajetos que a gente vai pro Provódromo. Hoje eu vi ela andando e o povo se picou na frente. Tem buraco, tem rampa, tem escada. Eu subia e descia com ela naquela escada ali"

Ela no Monstro, eu fiquei ali e o máximo de cuidado que pude ter, eu tive. Não era favor, era carinho. Ela pode sobreviver sem mim? Óbvio! Quando dava, fiz massagem nela. Isso não me faz melhor que ninguém, não, mas fiz de coração. O mínimo, levando em consideração tudo que ela acompanhou — a gente se divertindo e conversava muito — o que pra mim fica é o que foi vivido. Cada um tem uma visão diferente e aí não tenho o que fazer. E eu sei que isso não foi feito de qualquer jeito, não

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas