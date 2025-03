Aline diz querer opinião de Diogo sobre affair: 'Invalida o que vivemos?'

Aline disse que sonhou com Diogo Almeida e falou sobre um possível futuro com o ex-participante do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A baiana contou seu sonho para Daniele Hypolito e Vitória Strada. Aline disse que, no sonho, perguntava para Diogo se ele havia acompanhado o que foi dito sobre o envolvimento deles no reality. O ator, então, mostrava vídeos que criticavam o affair.

Aline: "Ele me mostrava uns vídeos do que as pessoas estavam falando. E tinham umas pessoas que não gostaram dos últimos acontecimentos, da nossa discussão".

A policial disse que Diogo, então, mostrou outro vídeo que exibia a si próprio como se estivesse em um programa de relacionamentos. "Lá, apresentaram várias pessoas para ele. E ele dando risada".

Aline: "Aí eu falei: 'Isso quer dizer o quê?'. E ele: 'Para você ver como tinham pessoas que estavam alimentando a ideia de que não era para a gente ficar junto'. Como ele viu que não me convenceu, ele falou: 'Deixa eu te mostrar outro vídeo'. Ele me mostrou outro vídeo como se estivesse num camarote, num teatro, e a pessoa que estava lá embaixo falava algumas coisas, tipo: 'Você é lindo, quero te conhecer'".

A sister, então, continuou indagando Diogo por uma resposta.

Aline: "'E isso quer dizer o quê?". E ele: 'Era o que algumas pessoas estavam pensando'. Eu falei: 'Diogo, mas isso invalida tudo o que a gente viveu lá dentro? O que você quer me dizer com isso? Para mim, a única coisa que me importa é: Você concordou com o que foi dito lá dentro?'. Só que, nessa hora, a gente estava numa sala de aula e ele estava meio que sussurrando. Eu falei: 'Quero saber se você concordou ou não. Para mim, é só o que importa'. Aí ele fez uma cara meio de sim, meio de não, e começava a balbuciar com a boca. E eu: 'É sim ou não? Você concordou? Quero saber disso, porque daqui para frente vai depender disso'. E ele não falava!".

Aline: "Eu saía da sala e ele vinha atrás da mim. E a gente parava numa sala tipo de secretaria da escola. E eu insistindo na pergunta, falando: 'Quero que você lembre de tudo o que aconteceu'. E aí eu perguntava de novo e ele não respondia. E eu falava: 'Esquece que eu existo. Tudo o que a gente viveu foi maravilhoso, incrível, mas segue sua vida'. Aí eu saía e voltava para a sala de aula, só que na hora que ele vinha falar comigo, passavam vários estudantes e ele não conseguia passar da porta da sala para entrar de novo. Surgiu uma série de dúvidas. A primeira é se ele concordou ou não com o que chegou aqui dentro, porque, para mim, foi fundamental".

Vitória, então, opinou sobre o sonho da sister. "Para mim, o que mais me incomoda é você passar o sonho inteiro insistindo e ele só querer responder no momento em que você diz 'então vou parar de correr atrás de você'", disse a atriz.

Aline: "Independente de qualquer coisa, lógico que eu não estou esperando nada lá fora. A gente falava aqui dentro para ver o que [ia acontecer]. Só que, ao mesmo tempo, estou com a sensação de que está tudo certo, porque até aqui dentro, para mim, se a gente fosse ficar só na amizade, estava tudo certo, contanto que fosse tudo muito transparente. E se lá fora for isso também, ótimo. Só que eu quero muito saber a opinião dele sobre o que aconteceu aqui. Não é desmerecer o incômodo da mãe dele, mas invalidar tudo o que eu fiz, o que ele fez, o que nós vivemos aqui... Entendeu? Eu queria saber isso".

