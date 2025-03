Além de Gusttavo Lima: famosos que flertaram com a política, mas desistiram

Gusttavo Lima, 35, anunciou oficialmente que desistiu de concorrer à presidência da República em 2026. O cantor, que chegou a ser apontado como pré-candidato em chapa formada ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), vai focar sua carreira artística e deixar de lado, ao menos por enquanto, suas pretensões políticas.

Lima agradeceu as manifestações de apoio recebidas em eventual candidatura, mas pediu que sua decisão seja respeitada. Ele, que nas últimas eleições se manifestou em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), destacou que a oposição de sua família pesou para desistir de disputar o Planalto e disse que vai contribuir com a política, mas "de outras formas". "O meu objetivo é contribuir de outras formas, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para algum cargo público".

Gusttavo Lima, no entanto, não foi a primeira celebridade que flertou com a política, mas desistiu. Antes dele, personalidades como Silvio Santos e Luciano Huck chegaram a ser cotadas para cargos públicos, inclusive a presidência da República. Relembre alguns deles:

Silvio Santos

Silvio Santos Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Em 1989, o apresentador, que morreu em agosto passado, movimentou a corrida eleitoral ao anunciar sua candidatura à presidência pelo PMB. Na época, Silvio tinha como principais concorrentes Lula (PT) e Fernando Collor (PRD), que venceu a disputa.

As pesquisas da época mostravam que o empresário teria chances de disputar o segundo turno. Naquele ano, porém, Silvio só oficializou a candidatura faltando 20 dias para o pleito e viu sua chapa ser anulada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a pedido do PRD.

Antes de 1989, o dono do SBT havia negado diversas vezes um possível envolvimento político e pediu para não votarem nele. "Não votem no Silvio Santos e nem em quem ele apontar, porque o Silvio Santos vai estar tapeando vocês", disse ele um ano antes das eleições. Em alguns momentos, ao longo dos anos, o apresentador externou sua decepção com a política no país.

Luciano Huck

Luciano Huck Imagem: João Cotta/Globo

Huck foi um nome forte na pré-campanha das eleições presidenciais de 2018, mas desistiu antes de oficializar a candidatura. Em 2022, ele voltou a ser cogitado, sua saída da Globo foi aventada, mas ao final o marido de Angélica optou por seguir na carreira artística.

Luciano Huck se mantém engajado politicamente, mas sem filiações partidárias. Ele apoia o movimento RenovaBR, que visa levar novas caras para a política brasileira nos âmbitos municipal, estadual e federal. O apresentador também se posiciona como defensor da educação, do meio ambiente e em defesa dos direitos humanos e do combate às desigualdades sociais.

Roberto Justus

Roberto Justus Imagem: Reprodução/YouTube

Assim como Luciano Huck, Justus foi cotado nas eleições de 2018 para a Presidência. Ele, no entanto, não aceitou, apesar de admitir que passou a considerar a possibilidade em 2016.

Recentemente, o empresário e apresentador revelou que naquele ano chegou a ser sondado oficialmente pelo MDB. Durante participação no podcast Inteligência Ltda., ele contou que o então presidente Michel Temer o procurou para avaliar sua candidatura, mas após pesar os prós e contras, agradeceu e declinou do convite.