Ainda falta um mês inteiro de BBB 25! Dá tempo de ser feliz?

Os bravos telespectadores que seguiram acompanhando as emoções do BBB 25 ainda tem um mês inteiro pela frente. O que esperar das derradeiras movimentações do programa?

Não dá para negar: o programa definitivamente esquentou! Mas esquentou do mesmo jeito que um filé alto que não ficou tempo suficiente no micro-ondas. No fundo, ainda tá frio.

Existe agora uma história bem definida, com as bailarinas e seus aliados combatendo o resto da casa. Isso deve sustentar algum fiapo narrativo até o fim de abril, mas talvez o público coloque tudo a perder.

Renata é a nova líder e promete indicar Aline, que é a principal mobilizadora de atividades na casa. Por conta dessa característica, é a personalidade mais polarizadora aqui fora.

Se as coisas acontecerem como prometem, Aline tem grandes chances de ser eliminada na terça-feira. Uma reviravolta que tende a esfriar novamente o que já não está pelando.

Acredito que todo mundo que se sobressaiu minimamente até aqui vai ser eliminado paredão após paredão, sobrando só a turma mais discreta que estiver com Renata e Eva.

O público que clama por bagunça é o mesmo público que trabalha pela harmonia. O BBB é um jogo decidido pelo coração -às vezes, pelo fígado. Vai ser um mês longo.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.