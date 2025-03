Dois músicos e três bandas que mudaram a vida de Martin Scorsese

Martin Scorsese, 82, que sempre deixou claro sua paixão pelo Rock and Roll, já elegeu seus preferidos do gênero por meio de seus filmes e documentários.

O que aconteceu

Scorsese dirigiu e produziu documentários sobre cinco artistas de rock. O cineasta vencedor do Oscar está por trás de filmes sobre Rolling Stones, The Band, Bob Dylan, The Beatles e George Harrison.

Scorsese revelou que a música dos Rolling Stones e Bob Dylan tiveram uma grande influência em seu próprio trabalho, já que ele pertencia a uma família conservadora da classe trabalhadora, onde o rádio AM era a norma. Ele entrou no Rock and Roll quando a rádio FM começou a destacar as obras desses artistas e isso o acompanhou desde então Reportagem da For out Magazine, do Reino Unido

Rolling Stones está entre as bandas mais requisitadas para as trilhas sonoras dos filmes de Scorsese. Um dos clássicos do grupo inglês, a canção "Gimme Shelter", aparece em filmes como "Os Bons Companheiros" (1990), "Cassino" (1995) e "Os Infiltrados" (2006).

Bob Dylan, 83, é outro artista venerado por Scorsese. Em 2005, ele produziu o documentário "No Direction Home: Bob Dylan" sobre o cantor norte-americano e seu impacto na música e na cultura. Já em 2019, dirigiu o pseudodocumentário "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese".

Cena de "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese" (2019) Imagem: Divulgação

Cineasta mostrou sua predileção pelo grupo The Band na década de 1970. Em 1976, Scorsese foi o responsável pelas filmagens do último show da The Band, realizado no Dia de Ação de Graças, 25 de novembro, resultando no documentário "The Last Waltz", lançado dois anos mais tarde.

'Beatlemaníaco'?

The Beatles também faz parte da trilha sonora da vida de Scorsese. Recentemente, ele produziu documentário "Beatles '64", já disponível na Disney Plus. A obra mostra detalhes da primeira visita do quarteto de Liverpool aos EUA, além da lendária apresentação no programa "Ed Sullivan Show" para mais de 70 milhões de espectadores, um recorde para a época.

Guitarrista dos Beatles virou tema de documentário do aclamado diretor. Lançado em 2011, "George Harrison: Living in the Material World" narra a vida do músico e compositor britânico morto em 2001 desde a sua infância, contando com depoimentos de amigos e familiares, além de imagens inéditas.