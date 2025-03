Will Smith reproduz foto de 'Um Maluco no Pedaço' com atriz da série

Will Smith, 56, se uniu a Tatyana Ali, 46, para reproduzir uma foto que tiraram juntos há quase 35 anos, para promover a antiga série "Um Maluco no Pedaço".

O que aconteceu

O ator publicou um vídeo comparando as duas versões da imagem. "Nós éramos crianças", escreveu ele na legenda da publicação, que já conta com mais de 1 milhão de curtidas no Instagram.

Nos comentários do post, os fãs vibraram com a sessão nostalgia e o reencontro da dupla. "Vocês estiveram bebendo da mesma fonte! Suco juvenil!", elogiou um internauta. "Nenhum de vocês envelheceu um único dia", parabenizou outro. "Tatyana parece mais jovem agora do que era naquela época", concordou um terceiro.

Will Smith e Tatyana Ali contracenaram em "Um Maluco no Pedaço" entre 1990 e 1996. Ele vivia o protagonista da saga, enquanto ela dava vida à patricinha Ashley Banks, prima do personagem de Will.