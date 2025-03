Musical 'Wicked' reestreia em SP com 80 mil ingressos antecipados vendidos

"Wicked" tem mais de 20 anos de lançamento e, de lá para cá, muita coisa mudou! A história é sucesso na Broadway, chegou às telas de cinema e se tornou vencedora do Oscar. O sucesso antes já expressivo se tornou um fenômeno cultural. O Brasil acaba de ganhar mais uma adaptação. A estreia da nova versão do musical acontece hoje no Teatro Renault, em São Paulo.

Com direção de Ronny Dutra, a história de Elphaba e Glinda, a Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa do Norte, traz ao fã brasileiro a oportunidade de assistir um musical repaginado com novo elenco, figurinos, iluminação e muitos efeitos especiais.

Com ingressos vendidos para os próximos três meses, os número já comprovam o sucesso da produção, que teve custo de R$ 19 milhões para a temporada de 2025 e foi financiada com patrocínio e recursos da Lei Rouanet.

"Wicked é um fenômeno cultural. Já foram vendidos aproximadamente 80 mil ingressos antecipados até o início de junho. É um sucesso!", celebrou o presidente do Instituto Artium de Cultura, Carlos Antonio Cavalcanti, realizador do espetáculo em entrevista ao UOL.

A nova temporada contará com um programa de fidelidade do musical, que ainda não foi lançado. Carlos destacou que alguns fãs já compraram 30 ingressos para tentarem a sorte. "Os prêmios são bottoms, posters, cartões postais, a vassoura de Elphaba, a varinha de Glinda e até fotos com as personagens", explicou Carlos Cavalcanti.

Atemporal

"Em 2025, a gente precisa de 'Wicked' porque fala de um cenário político-social do momento. Podemos fazer 'Wicked' no ano 3000 e vai ter algum tipo de comoção social para justificar a existência do show", comentou o diretor Ronny Dutra.

Para Carlos, "Wicked é uma trama sobre fake news" e os problemas atuais. "É uma história de identificação de todos nós com essas duas meninas. Uma escolhe enfrentar a injustiça e a outra que preferiu se adaptar".

Filme no palco?

Questionado sobre a expectativa dos novos fãs que podem esperar ver uma versão do filme no Teatro Renault, Ronny explicou. "Eu nunca tentei fazer com que a peça fosse um filme. Mas as ideias estão no ar", disse. "Eles utilizam elementos cinematográficos que funcionam naquele meio para contar a mesma história que a gente está acontecendo aqui no palco".

Elenco Renovado

A nova produção manteve a dupla Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda), que conquistou uma legião de fãs nos últimos anos. "A escolha foi feita pelo Brasil, pelos fãs desde 2016. Nós temos duas atrizes no topo do teatro musical brasileiro, que são a nata da qualidade", destacou Ronny Dutra.

Mas tem novidades por aí...Karin Hils é uma das novas estrelas, que entra nessa temporada como Madame Morrible. "Quando eu tive contato com os fãs de 'Wicked' na CCXP, eu fiz sim essa comparação com os fãs do Rouge, que são muito apaixonados", revelou Karin, que mostrou-se empolgada com a nova fase.

Além da atriz e cantora, a montagem reunirá Hipólyto (Fiyero), Baccic (Mágico de Oz), Luisa Bresser (Nessarose), Thadeu Torres (Boq) e Arízio Magalhães (Dr. Dillamond). Outros 28 atores fazem parte do elenco, além de uma orquestra formada por 17 músicos.

"Wicked é transformador! Quem assistir vai sair do teatro emocionado e encantando com a magia dessa história", convidou Glinda, interpretada pela atriz Fabi Bang.

Wicked

Local: Teatro Renault - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Bela Vista

Sessões: Quinta e sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 15h e às 19h

Ingressos: De R$ 21,18 (meia-entrada - Balcão Economy Oz) a R$ 400 (inteira - Plateia VIP Esmeralda)

Onde comprar: bilheteria do teatro ou no site da Tickets for fun