Vitória se junta a adversários na Prova do Líder, e Maike comenta: 'Bom para ela se ligar'

Na área externa da casa, Maike e João Gabriel analisaram a divisão dos grupos na primeira etapa da Prova do Líder no BBB 25. Vitória Strada precisou disputar a prova ao lado de adversários, o que gerou um comentário de Maike sobre sua posição no jogo.

"Pelo menos a gente está com chance de ser Líder", disse Maike, comemorando a vitória do grupo. João Gabriel concordou, mas apontou que a atriz estava em uma situação delicada. "F*** é a Vitória, mano", respondeu o brother.

Maike avaliou a movimentação da sister e indicou que a escolha dela pode ter impacto no jogo. "Mas é bom para a Vitória se ligar, também", afirmou. João Gabriel então perguntou como foi feita a divisão dos grupos, e Maike explicou que a organização foi por prioridade. "Aí, a Vitória já se ligou e veio. Não iam escolher ela", completou o paulista.

Como foi a primeira fase da Prova do Líder?

A Prova do Líder desta semana começou mais cedo, na tarde desta quinta-feira, 20. A disputa foi dividida em dois grupos, e João Gabriel foi vetado por Guilherme. Sem sua presença, Vitória Strada precisou se juntar ao time adversário para competir.

Os grupos foram formados por:

- Grupo 1: Eva, Renata, Maike, Vilma, João Pedro e Vitória Strada

- Grupo 2: Delma, Guilherme, Diego e Daniele Hypolito, Aline e Vinícius

Cada jogador teve uma função específica na prova, que envolvia agilidade, equilíbrio e trabalho em equipe. No final, o grupo de Vitória Strada venceu e garantiu vaga para a fase final da disputa pela liderança, que acontecerá ao vivo no programa desta noite.