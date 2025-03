Mãe de Camila Pitanga deixou TV por saúde mental; quem é Vera Manhães

A atriz Vera Manhães, 74, mãe de Camila Pitanga, 47, e Rocco Pitanga, 44, mantém uma vida discreta desde que se afastou da atuação na década de 80.

Quem é ela?

Nascida em 1951, Vera iniciou a carreira como dançarina. Além de atriz, também foi miss e modelo, desfilando para a marca francesa Pierre Cardin.

Estreou na atuação no filme "A Moreninha" de 1970. Ainda no cinema, fez "O Barão Otelo no Barato dos Bilhões", "Quando o Carnaval Chegar" (1972) e "A Nudez de Alexandra" (1976)".

Vera Manhães em "A Moreninha" (1970) Imagem: Reprodução

Na TV Globo, fez as novelas "O Cafona" (1971), "Bandeira 2" (1971) "O Bofe" (1972) e "Jerônimo, o Herói do Sertão". Foi então que começou a ser cotada para viver Gabriela, na adaptação do livro de Jorge Amado, o papel, no entanto, ficou com Sônia Braga.

Uma reportagem da Revista Amiga de 1975 revelou que Vera chegou a ser "desprezada" pela TV Globo. Na ocasião, Boni, 89, superintendente de produção e programação da emissora, afirmou em carta que a atriz "não tinha nem físico para o papel e muito menos talento" para o papel, ainda que a beleza da artista fosse considerada estonteante.

Na época, Vera comentou a escolha do canal, ressaltando que até então sempre havia vivido "a empregadinha". "Acho a Sônia uma excelente atriz e na certa ela conseguirá levar o papel muito bem. O negócio é com a direção. Afinal, de todas as novelas de que participei, sempre fiz o papel da empregadinha. Não que eu tenha pretensões de ser uma grande estrela, não", disse.

Quero apenas ter a oportunidade que outras atrizes tiveram. Mas deixa para lá, que esse assunto é cansativo. A verdade todo mundo enxerga, menos a direção da Globo. Vera Manhães em entrevista à Revista Amiga em 1975

Logo após a decepção com a Globo, Vera foi contratada pela TV Tupi para atuar em "Ovelha Negra" (1975). Embora não como protagonista, ela viveu Lavínia, uma mulher disputada por dois homens.

Depois, voltou à TV Globo. Atuou em "Marron Glacê" (1979), "O Homem Proibido" (1982) e "Roque Solteiro" (1985), quando se afastou da atuação.

Sou tão expansiva que às vezes até choco as pessoas. Digo o que penso, pois antes de mais nada sou franca comigo mesma. Gosto de esporte, praia e muita tranquilidade. Adoro a arte e vivo exclusivamente para ela. Pena que poucas vezes tive a chance de mostrar o que sei fazer. Mas o negócio é torcer para que as coisas mudem. Vera Manhães em entrevista à Revista Amiga em 1975

Saúde mental

Vera casou-se com Antônio Pitanga em 1975, e com ele teve Camila e Rocco. O casal se divorciou em 1986 e o ator ficou com a guarda dos filhos.

Vera Manhães e Camila Pitanga Imagem: Reprodução/Instagram/@caiapitanga

Anos depois, a atriz foi diagnosticada com transtorno de personalidade paranoide. O sentimento de desconfiança injustificado em relação a outras pessoas é o principal sintoma desse transtorno.

Camila Pitanga já contou que foi difícil crescer afastada da mãe, e lidar com as mudanças de humor causadas pelo transtorno. Hoje, no entanto, Camila é a principal cuidadora da mãe. "Minha mãe sempre foi minha filha mais velha", disse a artista em entrevista à Quem.

Eu estou vivendo o auge do afeto, da troca e do contato. Não que não tivesse antes, mas minha mãe está se permitindo receber mais, eu também. Os atravessamentos do amor estão mais fluidos, livres, desbloqueados do medo, da desconfiança. Camila Pitanga em entrevista à Quem este mês