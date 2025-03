'Vale Tudo': primeiros capítulos chegarão ao Globoplay para não assinantes

Os capítulos da primeira semana do remake de "Vale Tudo" (Globo) chegarão ao Globoplay também para quem não é assinante da plataforma.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Os seis primeiros episódios de "Vale Tudo" ficarão disponíveis no Globoplay para não assinantes. Após a exibição do primeiro capítulo na Globo, no dia 31 de março, o primeiro capítulo estará disponível no streaming para qualquer pessoa.

A informação foi dada na noite de quinta-feira (20) durante live na festa de lançamento da novela. "'Vale Tudo' estreia dia 31 de março na TV Globo e o bafo é que depois que for ao ar, os seis primeiros episódios vão estar disponíveis no Globoplay, para quem não é assinante também. É a estreia do ano", contou Foquinha que é uma das apresentadoras do evento.