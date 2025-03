Sisters concluem que gêmeos estão desconfiando de algo: 'Estão armados'

Renata, 33, conversou com Eva, 31, sobre a conversa que teve com João Pedro, 22, durante a festa de ontem no BBB 25.

O que aconteceu

Pela manhã, as bailarinas deitaram no gramado e conversaram sobre a reação do goiano. Durante a madrugada, João Pedro criticou Eva e afirmou para Renata que não confiava na sister, desconfiando também que elas não estavam contando tudo para ele e seu irmão.

Renata repassou a conversa com o brother: "Amiga, ele falou um monte, um monte. E ele tava totalmente exaltado. Aí ele pegou e falou 'eu já sei, desde que você voltou você tá muito diferente. Você não me conta tudo, e o Brasil tá vendo que você não tá me contando as coisas'", relembrou.

A bailarina ainda comentou que João Pedro insistiu para saber sobre o ranking de eliminação do público, questionando em que lugar ele e João Gabriel estavam. "Toda festa ele me pára pra ficar discutindo. Não tô afim. A gente vai ter que conversar com eles, porque véi. Aí eu fico me perguntando, tu acha que eu falo algum... eu acho que não tem porque eu ficar falando desses negócios de lá de fora".

A sister explicou que não considera relevante que cada um saiba qual a prioridade de eliminação do público, já que isso os deixaria ainda mais preocupados. "Tem tanta coisa pra acontecer, tanta coisa pode mudar. E eu não tenho como definir o jogo inteiro. Eu voltei e eu ser a pessoa que vai definir todos os sinais de Paredão? Não existe isso!".

Eles estavam em cima no ranking, estavam, mas... isso é relevante? Eu acho irrelevante. Vou trazer mais uma preocupação pra eles, do jeito que eles são vão ficar toda hora me questionando o porquê... Renata

Renata cogitou que Maike tivesse contado algo para os gêmeos, justificando o motivo deles desconfiarem que a sister não repassou tudo o que sabe. "E acho que também, eles perceberam que nossa prioridade mudou. Nossa escala de prioridade mudou", acrescentou.

Alvo das críticas de João Pedro, Eva falou sobre a dificuldade de manter uma relação natural com os irmãos goianos. "A partir do momento que fica esse peso, de você ter que pisar em ovos em tudo, em uma risada, porque eu não posso mais rir? Não posso mais fazer assim, do meu jeito, não posso mais nada, não posso expor minha opinião que eles já levam... É isso, eu tenho a sensação que eles tão armados, não sei se é esse medo do que pode ter vindo lá de fora"

A sister também demonstrou que está cansada dos atritos constantes com os gêmeos. "Melhor cada um ficar na sua mesmo, se tiver que votar junto, vota... Mas ficar me desgastando, não", garantiu a bailarina.

