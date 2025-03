Renata e Eva criticam Delma durante Festa do Líder no BBB 25: 'Ela acabou'

Renata e Eva aproveitaram a Festa do Líder, na madrugada desta quinta-feira (20), para criticar comportamentos de Delma, reforçando que continuam com opiniões negativas sobre a sister.

O que houve

Renata afirmou que Delma continua falando dela. "Agora, ela confirmou tudo mesmo. Não é nada do passado. Ela segue falando, segue acreditando nisso. O que mais me deixa assim é que ela que começou tudo e fica falando de mim", disse a participante.

Eva também compartilhou seu incômodo com Delma, relatando um episódio do Sincerão. "Eu realmente me afastei porque tô chateada. Mas, no Sincerão, ela acabou. Enchi meu olho d'água, mas falei 'eu não vou chorar'. Ela e Vini me deram certeza de que não vim aqui pra criar conexões com pessoas", desabafou.

Renata ressaltou que ainda tem respeito por Delma, principalmente por ela ser mais velha, mas lamentou sua falta de filtro. "Ela faz um comentário maldoso, infelizmente", concluiu.