Que horas começa o BBB 25 hoje (20)? Veja horário de início do programa

O horário do Big Brother Brasil 25 será alterado hoje em razão do jogo da seleção brasileira.

Que horas começa o BBB hoje?

O BBB 25 começa às 23h35 nesta quinta-feira (20). A informação foi divulgada na programação oficial da TV Globo.

A alteração é devida à transmissão do futebol. O início do programa será mais tarde por conta do jogo entre Brasil e Colômbia, que começa às 21h45.

A edição de hoje do BBB 25 terá a Prova do Líder. A dinâmica marca o fim da liderança de Guilherme.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

- Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne 13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

- Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo 18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas