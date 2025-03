Quando a temporada é ruim, até a seleção sem Neymar atrapalha o BBB

A edição desta quinta-feira (20) do BBB 25 vai sofrer algumas alterações de horário. A Prova do Líder começa durante o dia, e ao vivo será a partir das 23h45. A mudança, causada pelo jogo da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa, foi um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (20).

Chico Barney reclama da decisão. Para ele, os eventos do esporte precisam se organizar melhor para não interferir na grade do reality show.

Mais uma vez a CBF e a Fifa tentam arruinar o BBB. Os maiores inimigos do BBB hoje são o futebol e as federações de futebol, que não se organizam e fazem jogos no horário errado. Precisamos acabar com o futebol no Brasil.

Chico Barney

Eu gosto de acompanhar o futebol, mas durante o BBB não dá. O calendário deveria ser diferente. Acabou o Big Brother acabou, e aí começam [os jogos].

Bárbara Saryne

Chico complementa dizendo que o jogo não deve chamar a atenção do público por não ter Neymar na escalação. "Quem assiste jogo do Brasil sem Neymar?", diz o colunista.

O Brasil enfrenta a Colômbia, e a partida será transmitida a partir das 21h45.

