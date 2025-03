Grupo vence primeira etapa da 10ª Prova do Líder; decisão ocorrerá à noite

Para decidir a nova liderança do BBB 25, a dinâmica será dividida em duas etapas. A primeira acontecerá nesta tarde, enquanto a segunda será transmitida durante o programa ao vivo.

O que aconteceu

Por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo, o programa será transmitido a partir das 23h45. Como consequência disso, a Prova do Líder será dividida em duas partes, para agilizar a definição da nova liderança nesta noite.

Antes do início da dinâmica, Guilherme vetou João Gabriel. O restante foi dividido em dois grupos, sendo o primeiro formado por Eva, Vitória, Maike, João Pedro, Renata e Vilma, e o segundo Guilherme, Daniele, Joselma, Diego, Vinícius e Aline.

Na prova, cada grupo deveria trabalhar em equipe. Enquanto um participante viajou agarrado em um frasco gigante para pegar cinco embalagens por vez do produto, outros dois jogadores foram responsáveis por girar um volante que movimentou o brother do frasco de um lado para o outro.

Um quarto jogador vestido de amaciante recebeu cada uma das embalagens. Ele deveria levá-las até uma superfície que será suspensa por outros dois participantes. Caso uma das embalagens caísse, o percurso deveria ser feito desde o início. Venceria quem equilibrasse primeiro cinco embalagens.

Ambos os grupos começaram de forma sintonizada, até que os jogadores de maioria do antigo quarto Fantástico ganharam uma vantagem maior. Enquanto estavam equilibrando a quarta embalagem, os participantes do quarto Anos 50 ainda estavam buscando o frasco.

Graças a essa vantagem, o grupo composto por Eva, Vitória, Maike, João Pedro, Renata e Vilma foram os vencedores. A definição do líder será feita entre estes participantes durante o programa ao vivo desta noite.

