Presença de Datena é exigida por sequestrador para libertação de refém

Um criminoso exigiu que Datena transmitisse ao vivo o sequestro para que, só assim, libertasse a mulher que estava fazendo de refém.

O que aconteceu

Nesta tarde, um homem identificado como Roberto invadiu uma casa, fazendo uma mulher e uma criança de reféns. Após duas horas, ele libertou o menino de seis anos, mas manteve a mãe da criança sob a ameaça de duas facas.

Como condição para liberar a mulher, o criminoso exigiu que a equipe de reportagem do Datena aparecesse no local. O crime foi cometido em Cuiabá, no Mato Grosso, e as negociações conduzidas por agentes do Bope (Batalhão de Operações Especiais).

Com a chegada de um repórter do Tá na Hora (SBT), o sequestrador pediu por Datena, que se recusou a conversar com o criminoso. O apresentador afirmou que não conversaria com o criminoso, por não ter preparo para fazer negociações, mas deu a garantia de que o homem sairia vivo caso colaborasse com as autoridades.

Após 15 minutos da transmissão ao vivo do sequestro, o criminoso liberou a mulher e se entregou. Em uma breve conversa com a equipe jornalística, ele afirmou que solicitou a presença da imprensa pois não queria morrer.