Os 8 famosos brasileiros que juntos acumulam fortuna superior a R$ 12 bi

Oito celebridades brasileiras acumulam, juntas, patrimônio superior a R$ 12 bilhões. As estimativas levam em consideração os salários dessas personalidades em suas respectivas áreas de atuação, lucros com contratos publicitários, além de empreendimentos próprios.

De Neymar, que acumulou fortuna com futebol, a nomes consagrados da TV, a exemplo de Faustão e Xuxa, e nomes da música como Anitta, essas celebridades são sinônimos de sucesso e muito dinheiro.

Neymar

Neymar Imagem: Raul Baretta/ Santos FC

O atacante acumulou uma fortuna desde que estreou no futebol profissional. Neymar, que já esteve entre os melhores jogadores do mundo e foi estrela da seleção brasileira, tem um patrimônio estimado em R$ 6,5 bilhões, segundo levantamento do site Torcedores.com.

Atualmente de volta ao Santos, Neymar teve uma carreira positiva pela Europa. Ele teve uma passagem bem-sucedida pelo Barcelona (Espanha), depois foi para o Paris Saint-Germain (França) e em seguida para o Al-Hilal (Arábia Saudita) — este é um time do sudeste asiático.

Neymar também é bastante requisitado para publicidades. O atleta, que soma mais de 229 milhões de seguidores no Instagram, é garoto-propaganda de grandes marcas.

Xuxa

Xuxa Imagem: Blad Meneghel/Divulgação

A apresentadora tem fortuna estimada pela revista norte-americana Wealthy Gorilla entre R$ 1 e R$ 1,3 bilhão. A rainha dos baixinhos, que já foi o maior salário da TV brasileira quando era contratada da Globo, acumulou patrimônio em décadas de trabalho na TV, na música, na moda e como empresária.

Em mais de 40 anos de televisão, Xuxa se tornou uma estrela do mais alto escalão no Brasil. Ela também fez fortuna com a venda de discos e produtos com seu nome, além de ser uma empresária de sucesso.

Fausto Silva

Faustão Imagem: Reprodução/Globo

Faustão tem fortuna avaliada em cerca de R$ 1,1 bilhão. O apresentador fez sucesso nos domingos da Globo e se tornou um dos nomes mais concorridos no mercado publicitário.

Na época de Globo, Faustão era um dos nomes mais bem pagos da TV brasileira. Além disso, ele também faturava pelas ações publicitárias no Domingão. O apresentador, entretanto, leva uma vida discreta ao lado da família em uma mansão no Morumbi, área nobre de São Paulo, e não gosta de ostentar.

João Silva, filho de Fausto, já disse que a fortuna do pai não é dele, mas sim do apresentador. "Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto", declarou em entrevista ao programa No Lucro CNN.

Luciano Huck

Luciano Huck Imagem: João Cotta/Globo

Huck possui patrimônio estimado em R$ 1 bilhão. O apresentador, dono de um salário milionário na Globo, é também bastante requisitado pelo mercado publicitário.

Luciano Huck atua como empresário. Ele gerencia negócios e sociedades com empresas autossustentáveis e do mercado de investimentos.

Milton Neves

Milton Neves Imagem: Reprodução/YouTube

O apresentador esportivo também tem patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão. Neves, que leva uma vida discreta, sem grandes ostentações, possui uma grande variedade de investimentos em setores que vão de terras e produção de alimentos a imóveis de luxo.

Anitta

Anitta Imagem: Instagram

A cantora fez fortuna desde que se lançou no mercado fonográfico brasileiro na década passada. De acordo com a revista Forbes, o patrimônio de Anitta é superior a R$ 550 milhões.

Fortuna de Anitta é proveniente dos shows e singles, mas não apenas. Com sua alta popularidade, ela é bastante requisitada para ações publicitárias, além de investir em produtos próprios, como uma marca de perfumes íntimos.

Ratinho

Ratinho Imagem: Reprodução/YouTube

Apresentador do SBT, Ratinho soma uma fortuna avaliada em R$ 530 milhões. Patrimônio do comunicador, no entanto, é decorrente de sua veia empresarial.

Ratinho é um dos principais empresários de comunicação do país. Ele detém mais de 70 emissoras de rádio espalhadas por todo o país, além de seis emissoras de televisão. Os números foram revelados pelo próprio apresentador no podcast Boa Noite, Brasil.

Além disso, Ratinho também é dono de um hotel, que ele afirma ser sua principal fonte de renda. Ainda, o famoso tem negócios no ramo do agro e possui nove fazendas.

Edu Guedes

Edu Guedes Imagem: Reprodução/Instagram

Guedes também leva uma vida discreta, mas sua fortuna é de aproximadamente R$ 500 milhões. O próprio apresentador disse em entrevista ao jornalista Leo Dias que esse valor é verdade e é referente ao que vale sua marca.

Guedes contou que o faturamento bruto mensal de seus negócios é de cerca de R$ 140 milhões. "Tive que avaliar minha marca. Entre licenciamento e tudo isso, a marca gira bastante, tem um faturamento bruto, entre diversos produtos, maior que R$ 130 milhões, R$ 140 milhões por mês", explicou.

Eu tenho meu nome, minha marca para preservar, foi feita uma avaliação dessa marca e a marca foi avaliada em R$ 500 milhões. Edu Guedes

Edu Guedes detalhou alguns números de seu trabalho. "Já vendi 14 milhões de livros, nove milhões de revistas, fiz mais de 20 mil receitas entre TV e livros, em 30 anos de carreira".