Novela cheia de polêmicas e que foi destaque na Variety retorna à TV

"Celebridade" (2003), novela escrita por Gilberto Braga (1945-2021) com colaboração de Leonor Bassères (1926-2004), retorna à TV na próxima segunda-feira (24).

O que aconteceu

"Celebridade" estreia no Canal Viva substituindo "Viver a Vida". Trama será exibida na faixa das 23h, com reapresentação ás 13h45 e maratona semanal aos domingos.

Ambientada no Rio de Janeiro, novela aborda o alpinismo social em busca da fama a qualquer custo. Conta, em seu elenco principal, com Malu Mader, Cláudia Abreu, Fábio Assunção, Deborah Secco, Juliana Paes, Marcos Palmeira e Marcelo Faria.

Darlene (Deborah Secco) entra no Espaço Fama em "Celebridade" (2003) Imagem: Renato Rocha Miranda/TV Globo

Folhetim foi alvo da campanha "Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania". A partir dela, houve denúncias de telespectadores e também de entidades do Comitê de Acompanhamento da Programação (CAP), de que a novela apresentava tramas com apelo sexual e incitação à violência, impróprias para o horário exibido.

Edição de março de 2004 da Variety deu destaque à novela. A revista norte-americana sinalizou o sucesso da trama e publicou uma entrevista com o autor Gilberto Braga.

Juliana Paes em cena da novela "Celebridade" Imagem: Divulgação

A novela contou com dezenas de participações especiais de artistas e personalidades diversas. Entre os convidados que "fizeram uma ponta" em "Celebridade" estão Rita Lee, Erasmo Carlos, Jorge Aragão, Emilio Santiago, Elba Ramalho, Zélia Duncan, Mart´Nália, Fernanda Montenegro, Cacá Diegues, além de Zico e Pelé. Também houve presenças internacionais: Julio Iglesias, Alanis Morissette e Alejandro Sanz.

Foi a estreia do cantor Roberto Carlos em telenovelas. Takes de um de seus shows em São Paulo foram exibidos no folhetim, e o "Rei" ainda contracenou com Malu Mader e Brunno Abrahão.