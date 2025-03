Millie Bobby Brown visita escola de SP em ação do Unicef

A atriz Millie Bobby Brown, de Stranger Things, visitou uma escola municipal de São Paulo na segunda-feira, 17, em uma ação do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). A artista foi até a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Olinda Menezes Serra Vidal, em Cidade Tiradentes, e se emocionou com a recepção dos alunos.

"Sou muito grata ao Unicef pela oportunidade de conhecer as adolescentes, assim como os professores. Fiquei especialmente emocionada por passar um tempo com várias adolescentes na escola, ouvindo e aprendendo sobre suas histórias e experiências pessoais", afirmou a atriz em comunicado divulgado pela instituição.

A atriz participou de uma roda de conversa com meninas de diferentes idades, onde elas conversaram sobre temas como igualdade de gênero e dignidade menstrual.

"Conversamos sobre a importância de nos apoiarmos mutuamente diante dos desafios, e quis que elas se sentissem fortalecidas para tomar decisões sobre seu futuro", afirmou Millie. "Elas são incrivelmente inspiradoras, e sei que continuarão sendo a mudança em suas comunidades."

A atriz também conheceu a Busca Ativa Escolar, projeto do Unicef que identifica e ajuda crianças e adolescentes que abandonaram os estudos a voltarem para a escola. Por fim, ela também fez uma aula de capoeira e ajudou a pintar um mural do colégio.

Millie Bobby Brown visitou o Brasil para divulgar o seu novo filme, The Electric State. O longa é a nova aposta da Netflix no gênero de ficção científica. Com Chris Pratt no elenco, a obra conta a história de uma realidade alternativa onde as máquinas dominaram o planeta Terra.