Mércia dá esculacho na amante de Molina em 'Mania de Você': 'Piranha'

No capítulo de sexta-feira (21), da novela "Mania de Você" (Globo), Mércia (Adriana Esteves) dá um esculacho em Rebeca (Rayssa Bratillieri).

O que vai acontecer

Após flagrar Molina (Rodrigo Lombardi) com outra, a mãe de Mavi (Chay Suede) vai xingar sua rival. "Você tá me enganando esse tempo todo, é isso? Você ia fugir com essa vagabunda!", grita ela.

As duas continuam trocando farpas. "Senhora, vagabunda não!", exige Rebeca. "Tá bom, piranha!", rebate a mais velha.

Mércia jura se vingar de Molina. "Sabe o seu querido quadro? Você nunca mais vai ver! Quer fugir, foge! Mas vai com uma mão na frente e outra atrás...", diz ela.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.